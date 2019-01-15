У ФРН посилять нагляд за діяльністю "Альтернативи для Німеччини"

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) посилить нагляд за діяльністю правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Про це у вівторок, 15 січня, повідомило видання Der Tagesspiegel.

Об'єктами нагляду стануть внутрішньопартійне правонаціоналістичне об'єднання "Крило", яке очолює голова відділення АдН у федеральній землі Тюрингії Бйорн Геке (Björn Höcke), а також партійна молодіжна організація "Молода альтернатива". Підозрюється, що їхня діяльність не відповідає Конституції ФРН. Офіційні коментарі BfV має надати пізніше.

Спецслужба наглядає за організаціями, які не є явно екстремістськими, але є реальні докази їхніх антиконституційних намірів. У таких випадках застосовується обмежений нагляд, до якого зазвичай не можуть бути залучені інформатори та таємні агенти. "Молода альтернатива" вже знаходиться під наглядом відомства з охорони конституції в місті Бремен, а також федеральних землях Нижня Саксонія і Баден-Вюртемберг.