 У ФРН посилять нагляд за діяльністю ″Альтернативи для Німеччини″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2019

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Новини

У ФРН посилять нагляд за діяльністю "Альтернативи для Німеччини"

Німецькі спецслужби отримають право вести обмежене спостереження за партією "Альтернатива для Німеччини", оскільки підозрюється, що її діяльність суперечить Конституції Німеччини.

Німецька спецслужба спостерігатиме за партією АдН

Німецька спецслужба спостерігатиме за партією АдН

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) посилить нагляд за діяльністю правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Про це у вівторок, 15 січня, повідомило видання Der Tagesspiegel.

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Внаслідок нападу правопопуліст Франк Маґніц зазнав тяжких травм. За даними поліції, нападники діяли з політичних мотивів. (08.01.2019)

У східнонімецькому місті Хемніці протягом двох днів лютує натовп праворадикалів. Попри залучення значних ресурсів, поліція не справляється. Їй бракує бажання боротись з правими структурами, вважає Ганс Пфайфер. (28.08.2018)

Об'єктами нагляду стануть внутрішньопартійне правонаціоналістичне об'єднання "Крило", яке очолює голова відділення АдН у федеральній землі Тюрингії Бйорн Геке (Björn Höcke), а також партійна молодіжна організація "Молода альтернатива". Підозрюється, що їхня діяльність не відповідає Конституції ФРН. Офіційні коментарі BfV має надати пізніше.

Спецслужба наглядає за організаціями, які не є явно екстремістськими, але є реальні докази їхніх антиконституційних намірів. У таких випадках застосовується обмежений нагляд, до якого зазвичай не можуть бути залучені інформатори та таємні агенти. "Молода альтернатива" вже знаходиться під наглядом відомства з охорони конституції в місті Бремен, а також федеральних землях Нижня Саксонія і Баден-Вюртемберг.

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