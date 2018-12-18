 У ФРН посилили заходи безпеки в аеропортах через загрозу терактів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2018

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Новини

У ФРН посилили заходи безпеки в аеропортах через загрозу терактів

Спецслужби Марокко попередили, що ісламісти планують здійснити теракт в аеропорту в німецько-французькому прикордонному регіоні на різдвяні свята. Поліція Німеччини розшукує чотирьох підозрюваних.

Аеропорт Штутгарта

Аеропорт Штутгарта

Правоохоронні органи Німеччини розшукують чотирьох імовірних терористів, які розвідали ситуацію в аеропорту Штутгарта і, можливо, планують теракти, повідомила в четвер, 20 грудня, медіакомпанія ARD.

Німеччина отримала інформацію від спецслужб Марокко, згідно з якою Європою пересувається група осіб, які планують теракт-самогубство в одному з аеропортів у німецько-французькому прикордонному регіоні на різдвяні свята. У повідомленні наголошується, що німецька влада щотижня отримує аналогічні попередження від різних країн вже багато років, однак цього разу інформація, що надійшла з Марокко, має досить конкретний характер.

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На одному з найстаріших різдвяних ярмарків в Європі застрелені три особи, ще 13 отримали поранення. DW розбиралася в деталях події. (12.12.2018)

Стрілок, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, переховувався у цьому ж місті. Правоохоронці шукали його за допомогою вертольота та тепловізорів, та вбили після того, як він відкрив вогонь. (14.12.2018)

У ній містяться імена підозрюваних, які вже відомі владі ФРН. Так, в полі зору правоохоронних органів Німеччини перебувають батько і син з федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія, які через два дні після теракту в Страсбурзі підозріло поводилися в аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі. Вони під'їхали до будівлі одного з терміналів на автомобілі з німецькими номерними знаками. Після цього один з пасажирів вискочив з машини і зробив кілька фотографій, потім обидва підозрювані втекли.

Через кілька днів після цього інциденту співробітники німецької федеральної поліції помітили двох підозрілих чоловіків в аеропорту Штутгарта, які також фотографували будівлю терміналу і територію аеропорту. Поліції, однак, не вдалося затримати їх. Записи з камер відеоспостереження дозволили встановити, що підозрілими чоловіками виявилися ті ж самі батько і син з Північного Рейну - Вестфалії. Поліція посилила контроль в 14 аеропортах Німеччини.

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