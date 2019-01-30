 У ФРН поліція затримала 10 підозрюваних в тероризмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2019

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Новини

У ФРН поліція затримала 10 підозрюваних в тероризмі

Німецькі правоохоронці провели серію антитерористичних рейдів у двох федеральних землях, у рамках яких було затримано 10 підозрюваних у тероризмі.

Антитерористичний рейд у Німеччині

Під час антитерористичних рейдів у двох німецьких федеральних землях поліція затримала 10 імовірних ісламістів. Про проведення антитерористичних операцій та їхні результати повідомили в суботу, 30 березня, в прокуратурі міста Дюссельдорф, передає агенція новин dpa.

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До проведеної у багатьох великих містах землі Північний Рейн-Вестфалія операції залучили близько 1,3 тисячі правоохоронців. Поліцейські обшукали багато гральних та розважальних закладів. (13.01.2019)

У 2017 році німецькі прокурори відкрили 900 проваджень у справах, пов'язаних з тероризмом, що вчетверо більше, ніж минулого року, передає Welt am Sonntag, (22.10.2017)

Німецький антитерористичний спецпідрозділ GSG-9 стане більшим та може розбудувати другу базу в Берліні. МВС Німеччини прагне посилити протидію тероризмові. (15.01.2018)

За даними відомства, рейди проведено в землях Північний Рейн - Вестфалія та Баден-Вюртемберг. Є інформація, що затриманих підозрюють серед іншого у підготовці терористичного акту. Речник прокуратури Дюссельдорфа повідомив про підозри в підготовці серйозного кримінального злочину, що загрожує державі. Утім, даних про конкретні цілі чи конкретний злочин немає, додав він.

Водночас поліція перевіряє можливу причетність затриманих осіб до терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). "Ми припускаємо, що це - відгалуження ІД або її симпатики", - сказав речник прокуратури Дюссельдорфа.

Раніше німецькі видання Bild та Rheinische Post повідомляли про обшуки в Ессені, Дюссельдорфі, Вупперталі, Менхенгладбасі, Дуйсбурзі в землі Північний Рейн - Вестфалія та Ульмі в Баден-Вюртемберзі. Рейди розпочалися в п'ятницю вранці і тривали до ранку суботи.

Досі невідомо, чи подано запит на видачу ордерів на арешт затриманих осіб. Відомо, що один з десятьох затриманих - таджик.

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