 У ФРН подали перший прецедентний позов проти Volkswagen через дизельний скандал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2018

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Новини

У ФРН подали перший прецедентний позов проти Volkswagen через дизельний скандал

Захисники прав споживачів і автомобільний клуб ADAC хочуть домогтися визначення відповідальності Volkswagen перед автовласниками через маніпулювання даними про вміст вихлопів.

Суд має визначити відповідальність VW перед мільйонами автовласників

Суд має визначити відповідальність VW перед мільйонами автовласників

Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів (vzbv) і німецький автомобільний клуб ADAC у четвер, 1 листопада, подали перший прецедентний позов щодо автомобільного концерну Volkswagen, повідомляє агенція AFP. Вищий земельний суд у Брауншвейгу підтвердив отримання документа.

Мета позову - визначити відповідальність концерну перед мільйонами автовласників через маніпулювання даними про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів. Автовиробник "зловживав довірою споживачів і зобов'язаний відшкодувати збитки", заявив голова об'єднання центрів захисту прав споживачів Клаус Мюллер (Klaus Müller).

Термін позовної давності щодо претензій про відшкодування збитків від дій VW закінчується в грудні 2018 року. Велика коаліція у Німеччині зобов'язалася домогтися ухвалення закону про прецедентний позов, щоб зупинити закінчення терміну. 1 листопада закон набрав чинності.

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Рішення про стягнення штрафу ухвалила прокуратура Мюнхена в результаті розслідування маніпуляцій з даними щодо рівня вихлопних газів. У компанії Audi визнали свою відповідальність. (16.10.2018)

Інвестори вважають себе ошуканими через пізнє повідомлення про емісійний скандал. Porsche SE, великий акціонер компанії, збирається оскаржувати рішення. (24.10.2018)

У позові згадується тип дизельного двигуна - ЕА189. Нинішні і колишні власники автомобілів марок Volkswagen, Audi, Skoda і Seat з цим мотором можуть приєднатися до позову, зазначає Reuters. Якщо процес завершиться лише встановленням шкоди, а не мировою угодою про відшкодування, автовласникам доведеться подавати позови до концерну про відшкодування підтверджених цим судовим рішенням збитків в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, "дизельний скандал" спалахнув у вересні 2015 року навколо концерну Volkswagen. Тоді виявилося, що під час тестів програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу. Згодом у маніпуляціях даними запідозрили й інших автовиробників.

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Дизельний скандал: перший прецедентний позов проти VW

Захисники прав споживачів і ADAC хочуть домогтися визначення відповідальності VW перед автовласниками. 

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