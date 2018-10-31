У ФРН подали перший прецедентний позов проти Volkswagen через дизельний скандал

Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів (vzbv) і німецький автомобільний клуб ADAC у четвер, 1 листопада, подали перший прецедентний позов щодо автомобільного концерну Volkswagen, повідомляє агенція AFP. Вищий земельний суд у Брауншвейгу підтвердив отримання документа.

Мета позову - визначити відповідальність концерну перед мільйонами автовласників через маніпулювання даними про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів. Автовиробник "зловживав довірою споживачів і зобов'язаний відшкодувати збитки", заявив голова об'єднання центрів захисту прав споживачів Клаус Мюллер (Klaus Müller).

Термін позовної давності щодо претензій про відшкодування збитків від дій VW закінчується в грудні 2018 року. Велика коаліція у Німеччині зобов'язалася домогтися ухвалення закону про прецедентний позов, щоб зупинити закінчення терміну. 1 листопада закон набрав чинності.

У позові згадується тип дизельного двигуна - ЕА189. Нинішні і колишні власники автомобілів марок Volkswagen, Audi, Skoda і Seat з цим мотором можуть приєднатися до позову, зазначає Reuters. Якщо процес завершиться лише встановленням шкоди, а не мировою угодою про відшкодування, автовласникам доведеться подавати позови до концерну про відшкодування підтверджених цим судовим рішенням збитків в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, "дизельний скандал" спалахнув у вересні 2015 року навколо концерну Volkswagen. Тоді виявилося, що під час тестів програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу. Згодом у маніпуляціях даними запідозрили й інших автовиробників.