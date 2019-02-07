У ФРН обмежать Facebook збір даних користувачів

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини запроваджує обмеження на збір та обробку даних користувачів соціальної мережі Facebook. Про це в четвер, 7 лютого, заявив керівник відомства Андреас Мунд (Andreas Mund). За словами очільника антимонопольного відомства, компанія Facebook зловживає своїм практично монопольним становищем на ринку соціальних мереж ФРН.

У майбутньому заборонятиметься без попередньої згоди користувача систематизовувати отримані з різних джерел дані, приміром, з меседжера повідомлень Whatsapp та фотоплатформи Instagram. Аналогічні обмеження накладатимуться й на інші Facebook-застосунки, розміщенні на сторінках інших компаній.

За словами Мунда, мета таких заходів - не вибити з американського концерну фантастичні суми штрафів, а домогтися зміни бізнес-моделі компанії Facebook. Водночас Мунд наголосив, що впродовж року Facebook має відреагувати на ці рішення та запропонувати свої пропозиції. Поки що рішення антимонопольного відомства не набуло чинності.

В майбутньому такі Facebook-служби, як Whatsapp чи Instagram, зможуть і надалі збирати та обробляти дані користувачів і прив'язувати їх до Facebook-профілю, однак робитимуть вони це лише за попередньої згоди самих користувачів.

В американській компанії вже оголосили намір позиватися до суду проти цього рішення німецького антимонопольного відомства.