 У ФРН обмежать Facebook збір даних користувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

У ФРН обмежать Facebook збір даних користувачів

Влада ФРН звинувачує американський інтернет-концерн у зловживаннях монопольним становищем. У Німеччині значно обмежать збір та використання даних користувачів мережі Facebook.

Facebook

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини запроваджує обмеження на збір та обробку даних користувачів соціальної мережі Facebook. Про це в четвер, 7 лютого, заявив керівник відомства Андреас Мунд (Andreas Mund). За словами очільника антимонопольного відомства, компанія Facebook зловживає своїм практично монопольним становищем на ринку соціальних мереж ФРН.

У майбутньому заборонятиметься без попередньої згоди користувача систематизовувати отримані з різних джерел дані, приміром, з меседжера повідомлень Whatsapp та фотоплатформи Instagram. Аналогічні обмеження накладатимуться й на інші Facebook-застосунки, розміщенні на сторінках інших компаній.

За словами Мунда, мета таких заходів - не вибити з американського концерну фантастичні суми штрафів, а домогтися зміни бізнес-моделі компанії Facebook. Водночас Мунд наголосив, що впродовж року Facebook має відреагувати на ці рішення та запропонувати свої пропозиції. Поки що рішення антимонопольного відомства не набуло чинності.

В майбутньому такі Facebook-служби, як Whatsapp чи Instagram, зможуть і надалі збирати та обробляти дані користувачів і прив'язувати їх до Facebook-профілю, однак робитимуть вони це лише за попередньої згоди самих користувачів.

В американській компанії вже оголосили намір позиватися до суду проти цього рішення німецького антимонопольного відомства.

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