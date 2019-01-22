У ФРН кожен одинадцятий зазнав сексуальних домагань на робочому місці - дослідження

Загалом кожен 11-й працівник у Німеччині упродовж трьох останніх років зазнавав сексуальних домагань на робочому місці. Про це свідчать оприлюдненні в п'ятницю, 25 жовтня, дані соціологічного репрезентативного опитування.

Згідно з даними соціологів, близько 13 відсотків жінок і п'ять відсотків чоловіків визнали, що зазнавали домагань у тій чи іншій формі на роботі. Йдеться про недоречні зауваження, коментарі, жарти, жести або доторки та інші дії, передає інформагенція dpa.

Більше половини тих, хто потерпав від сексуальних домагань, розповіли, що ці дії походили від третіх осіб - клієнтів, пацієнтів тощо. На другому місці щодо поширеності були сексуальні домагання з боку колег і керівників. Найчастіше, як відзначають автори дослідження, такі дії чинили чоловіки. Більше половини тих, хто потерпав від сексуальних домагань, кажуть, що не раз переживали такі ситуації.

Майже 30 відсотків жертв сексуальних домагань розповіли, що до них торкалися чи притулялися всупереч їхньому бажанню. Найчисленнішою групою людей, які зазнали сексуальних домагань, виявилися працівники й працівниці галузі охорони здоров'я та соціальної сфери.

Автори дослідження зазначають, що в цих галузях ситуація з таким негативним явищем погіршується ще й тим, що сексуальні домагання з боку клієнтів чи пацієнтів нерідко розглядаються як недолік такої роботи, тож часто ці правопорушення ігнорують або применшують їхню серйозність.