У ФРН зафіксували рекордне падіння експорту зброї до Туреччини

Після формування нового уряду в Німеччині з березні 2018 року зафіксоване рекордне падіння обсягів експорту зброї з Німеччини до Туреччини. Загалом з 14 березня 2018 року уряд ФРН санкціонував лише 16 дозволів на експорт озброєнь до Туреччини на загальну суму 916 902 євро. Про це в неділю, 30 вересня, повідомило агентство новин dpa.

Це випливає з відповіді міністерства економіки на запит депутата Бундестагу від Зелених Омід Нуріпур (Omid Nouripour), що Такі показники значно менші за торішні й навіть порівняно з результатами за перший квартал поточного року. Приміром, з 1 січня по 13 березня 2018 року було затверджено 34 дозволів на експорт озброєнь німецьких виробників до Туреччини на суму близько 9,7 мільйона євро.

Цьогорічна статистика обсягів вивозу озброєнь з ФРН до Туреччини виявилася в рази меншою за торішні показники, адже впродовж 2017 року німецькі експортери озброєнь зуміли продати в Туреччину зброї на 34,2 мільйона євро. А загалом торік німецький уряд санкціонував 32 операції з продажу німецьких озброєнь турецьким замовникам.

Ще 2016 року країна-партнер по НАТО Туреччина входила до першої 20-тки провідних зовнішньоторговельних партнерів Німеччини у сферіі експорту озброєнь. Тоді уряд ФРН дозволив 213 експортних операцій із поставок зброї до Туреччини на загальну суму 83,9 мільйона євро.

Утім, з моменту невдалої спроби перевороту в Туреччині в липні 2016 року експорт зброї з ФРН до Туреччини значно скоротився. Ще одним негативним фактором стало вторгнення турецьких військ до Сирії в січні цього року. Турецькі війська активно застосовують під час бойових операцій у Сирії німецькі танки Leopard 2.

Нагадаємо, напередодні турецьких президент Реджеп Таїп Ердоган назвав "вдалим" свій державний візит до ФРН.