У ФРН зафіксували рекордне падіння експорту зброї до Туреччини

З початку поточного року Туреччина стала значно менше імпортувати зброї з Німеччини. Ще 2016 року Анкара вважалася одним з провідних зовнішньоторговельних партнерів Берліна в питанні озброєнь.
Колона турецьких силовиків на турецько-іракському кордоні (2016 рік). Свого часу Німеччина продала Туреччині панцерники БТР-60 (на передньому плані), що стояли на озброєнні армії НДР
Після формування нового уряду в Німеччині з березні 2018 року зафіксоване рекордне падіння обсягів експорту зброї з Німеччини до Туреччини. Загалом з 14 березня 2018 року уряд ФРН санкціонував лише 16 дозволів на експорт озброєнь до Туреччини на загальну суму 916 902 євро. Про це в неділю, 30 вересня, повідомило агентство новин dpa.
Це випливає з відповіді міністерства економіки на запит депутата Бундестагу від Зелених Омід Нуріпур (Omid Nouripour), що Такі показники значно менші за торішні й навіть порівняно з результатами за перший квартал поточного року. Приміром, з 1 січня по 13 березня 2018 року було затверджено 34 дозволів на експорт озброєнь німецьких виробників до Туреччини на суму близько 9,7 мільйона євро.
Цьогорічна статистика обсягів вивозу озброєнь з ФРН до Туреччини виявилася в рази меншою за торішні показники, адже впродовж 2017 року німецькі експортери озброєнь зуміли продати в Туреччину зброї на 34,2 мільйона євро. А загалом торік німецький уряд санкціонував 32 операції з продажу німецьких озброєнь турецьким замовникам.
Ще 2016 року країна-партнер по НАТО Туреччина входила до першої 20-тки провідних зовнішньоторговельних партнерів Німеччини у сферіі експорту озброєнь. Тоді уряд ФРН дозволив 213 експортних операцій із поставок зброї до Туреччини на загальну суму 83,9 мільйона євро.
Утім, з моменту невдалої спроби перевороту в Туреччині в липні 2016 року експорт зброї з ФРН до Туреччини значно скоротився. Ще одним негативним фактором стало вторгнення турецьких військ до Сирії в січні цього року. Турецькі війська активно застосовують під час бойових операцій у Сирії німецькі танки Leopard 2.
Нагадаємо, напередодні турецьких президент Реджеп Таїп Ердоган назвав "вдалим" свій державний візит до ФРН.
Державний візит до ФРН сприяв поглибленню двосторонніх відносин, вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Про це він заявив у промові на відкритті мечеті у Кельні. (29.09.2018)
Канцлерка ФРН Анґела Меркель на прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом наголосила на розбіжностях у поглядах Берліна та Анкари. (28.09.2018)
Обсяг наданих дозволів на експорт озброєнь з Німеччини у першому півріччі 2015 року різко зріс. Опозиція звинувачує федеральний уряд у потуранні інтересам експортерів. (08.08.2015)