У ФРН зафіксоване рекордне з 2011 року зростання зарплат

Номінальний дохід жителів Німеччини збільшився у 2018 році на 3,1 відсотка, що є рекордним значенням з 2011 року. Про це у п'ятницю, 22 березня, повідомило Федеральне статистичне відомство у Вісбадені. Якщо ж враховувати інфляцію, то реальне зростання зарплат становило 1,3 відсотка.

Згідно зі статистичними даними, на сході Німеччини, тобто у землях колишньої НДР, номінальний дохід зростав сильніше і збільшився там на 3,6 відсотка, тоді як у західних землях - тільки на 3,0 відсотка. Однак на заході країни істотно вищою є середня зарплата- 53 054 евро на рік до вирахування податків. У колишній НДР вона становить 40 334 євро. В обох випадках статистика охоплює тільки жителів Німеччини, які працюють на умовах повної зайнятості.

Згідно з даними порталу Gehalt.de, найвигідніше працювати в федеральних землях Гессен, Баден-Вюртемберг та у Гамбурзі. В середньому в цих регіонах платять від 47 000 до 51 000 євро на рік до вирахування податків. При цьому в столицях федеральних земель заробіток вище: в Штутгарті (Баден - Вюртемберг) і Мюнхені (Баварія) можна розраховувати на 56 000 євро брутто.