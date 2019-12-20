У ФРН затримані 11 підозрюваних у сексуальному насильстві над дітьми
За даними поліції, підозрювані здійснювали сексуальну наругу над дітьми у садовому будинку у Мюнстері та записували свої дії на відео. Ймовірний організатор - 27-річний місцевий житель.
Поліцейські рейди відбулися у низці федеральних земель ФРН
В рамках розслідування фактів скоєння сексуального насильства над дітьми у низці федеральних земель Німеччини було затримано 11 осіб, заявив у суботу, 6 червня, керівник поліції міста Мюнстер у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія Райнер Фурт (Rainer Furth).
Він повідомив, сімох з 11 підозрюваних було взято під варту. Вони підозрюються у скоєнні сексуального насильства над трьома хлопчиками - п'яти, десяти та дванадцяти років. Трьох підозрюваних, включаючи ймовірного організатора, 27-річного чоловіка з Мюнстера, поліція затримала ще 14 травня. Інші підозрювані були затримані під час рейдів 4-5 червня.
Серед підозрюваних, зокрема, 30-річний чоловік з міста Штауфенберг у федеральній землі Гессен, 35-річний чоловік з Ганновера, 42-річний чоловік з комуни Шорфгайде у землі Бранденбург, 43-річний чоловік з Касселя та 41-річний чоловік з Кельна. Окрім того, підозрюваною є також 45-річна матір організатора, якій, за даними поліції, було відомо про сексуальне насильство над неповнолітніми і яка усіляко йому сприяла.
Головною жертвою зловмисників поліція вважає 10-річного хлопчика, який є сином співмешканки основного підозрюваного, а решта хлопчиків - родичі двох затриманих. За даними поліції, підозрювані здійснювали сексуальну наругу над дітьми у садовому будинку у Мюнстері та записували свої дії на відео, повідомляє агентство dpa. Поліція виявила близько 500 терабайтів даних в серверній кімнаті, обладнаній в підвалі одного з будинків в Мюнстері. Розслідування події триває.
За даними агентства AFP, головний підозрюваний двічі - у 2016 та 2017 роках - був засуджений до умовного покарання за поширення дитячої порнографії. Крім того, чоловік за рішенням суду пройшов курс терапії.
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