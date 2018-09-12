У ФРН затримали 17-річного хлопця, підозрюваного у підготовці теракту

У Німеччині затримали 17-річного юнака, якого підозрюють у підготовці терористичного нападу у регіоні Рейн-Майн. Як повідомили у четвер, 13 вересня, у прокуратурі Франкфурта-на-Майні, хлопець був затриманий у місті Флорштадт у федеральній землі Гессен ще 1 вересня. Таке пізнє повідомлення про затримання в прокуратурі пояснили інтересами слідства.

За даними прокуратури, затриманий має два громадянства - німецьке та турецьке. Він нібито планував ісламістський напад із використанням вибухівки, яку вже почав готувати. Під час обшуку у хлопця вдома виявили невелику кількість хімічних речовин, які можуть бути використані для створення вибухівки. Також, згідно з попередньою інформацією слідства, хлопець знайшов в інтернеті інструкцію для створення вибухівки та намагався купити хімічні речовини для вибухівки в онлайн-магазині.

Як заявив агенції dpa речник прокуратури, юнак радикалізувався в інтернеті. Проте детальнішої інформації про планований хлопцем напад речник не розповів. За даними газети Bild, він міг обрати мішенню нападу гей-бар або мечеть у Франкфурті-на-Майні. Ввважають, що у нього нестійка психіка. Також, за даними видання, він розповів поліції, що три тижні тому його нібито зґвалтувала група чоловіків, тому напад він планував для помсти.