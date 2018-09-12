 У ФРН затримали 17-річного хлопця, підозрюваного у підготовці теракту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

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Новини

У ФРН затримали 17-річного хлопця, підозрюваного у підготовці теракту

За даними прокуратури, 17-річний хлопець планував створити вибухівку для здійнення нападу та замовив для цього хімічні речовини в інтернеті. Він був затриманий правоохоронцями 1 вересня.

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У Німеччині затримали 17-річного юнака, якого підозрюють у підготовці терористичного нападу у регіоні Рейн-Майн. Як повідомили у четвер, 13 вересня, у прокуратурі Франкфурта-на-Майні, хлопець був затриманий у місті Флорштадт у федеральній землі Гессен ще 1 вересня. Таке пізнє повідомлення про затримання в прокуратурі пояснили інтересами слідства.

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У місті Шверін федеральна поліція Німеччини затримала 19-річного громадянина Сирії. Його підозрюють у підготовці теракту із застосуванням вибухівки, повідомила федеральна прокуратура країни. (31.10.2017)

Затриманому, який мав зв'язки з віденським підозрюваним у тероризмі, закидають підготовку злочину проти держави. (22.01.2017)

За даними прокуратури, затриманий має два громадянства - німецьке та турецьке. Він нібито планував ісламістський напад із використанням вибухівки, яку вже почав готувати. Під час обшуку у хлопця вдома виявили невелику кількість хімічних речовин, які можуть бути використані для створення вибухівки. Також, згідно з попередньою інформацією слідства, хлопець знайшов в інтернеті інструкцію для створення вибухівки та намагався купити хімічні речовини для вибухівки в онлайн-магазині.

Як заявив агенції dpa речник прокуратури, юнак радикалізувався в інтернеті. Проте детальнішої інформації про планований хлопцем напад речник не розповів. За даними газети Bild, він міг обрати мішенню нападу гей-бар або мечеть у Франкфурті-на-Майні. Ввважають, що у нього нестійка психіка. Також, за даними видання, він розповів поліції, що три тижні тому його нібито зґвалтувала група чоловіків, тому напад він планував для помсти.

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