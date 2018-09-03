 У ФРН затримали двох афганців за підозрою у вбивстві німця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2018

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Новини

У ФРН затримали двох афганців за підозрою у вбивстві німця

Двох афганців підозрюють у вбивстві німця у місті Кетен у землі Саксонія-Ангальт. Поліція з'ясовує обставини інциденту.

На місці вбивства у Кетені, 9 вересня 2018 року

На місці вбивства у Кетені, 9 вересня 2018 року

Через підозру у вбивстві німця у містечку Кетен, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, у ніч на неділю, 9 вересня, затримали двох чоловіків, громадян Афганістану. Про це повідомили поліція та прокуратура землі, передає агенція dpa. Допити підозрюваних тривають, обставини вбивства з'ясовуть, розслідування ведеться у всіх напрямах, зазначили правоохоронці.

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Близько тисячі людей вийшли увечері у четвер у Хемніці на протестну акцію правопопулістської організації Pro Chemnitz. Тим часом прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер проводить зустріч із громадськістю. (30.08.2018)

На вулицях Хемніца знову відбулись демонстрації. У центрі міста зібрались правопопулісти та їхні противники. (07.09.2018)

Вбивство було скоєне під час суперечки на дитячому майданчику. За даними ЗМІ, троє афганців сперечалися із жінкою щодо того, від кого вона вагітна. Згодом до них підійшли двоє громадян Німеччини. Почалася бійка, в результаті якої загинув 22-річний німець.

За даними видання Die Welt, причиною смерті став крововилив у мозок. Проти третього афганця підозри не висунуто і його не затримували.

Нагадаємо, в ніч на 26 серпня в саксонському місті Хемніц було вбито 35-річного німця. Його було поранено під час бійки на святі міста, в якій взяли участь до десяти людей різних національностей. За підозрою у вбивстві затримали двох мігрантів, походження яких ще з'ясовують, третього підозрюваного розшукують. Вбивство спричинило великий резонанс у місті та Німеччині загалом. Після вбивства у Хемніці пройшли масові акції прибічників правих поглядів та їхніх противників. Мали місце також напади праворадикалів на іноземців.

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