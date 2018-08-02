У ФРН жертвами сексуального насильства щодня стають десятки дітей

У Німеччині щодня сексуального насильства зазнають у середньому близько 40 дітей. Упродовж 2018 року в поліцію ФРН надійшло 14 606 заяв про сексуальне насильство щодо дітей. Це на 800 випадків або шість відсотків більше, ніж 2017 року. Такі дані оприлюднив у четвер, 6 червня, керівник Федерального управління з кримінальних справ (BKA) Гольґер Мюнх (Holger Münch ) у Берліні під час презентації поліцейської кримінальної статистики щодо неповнолітніх.

За словами Мюнха, злочинці - переважно чоловіки з найближчого оточення дітей. З жертв сексуального насильства дві третини - дівчатка. Рівень розкриття злочинів становив 80 відсотків.

Утім, оприлюднена поліцейська статистика враховує лише офіційно зареєстровані кримінальні справи. Експерти вважають, що реальне число жертв сексуального насильства серед дітей значно вище, повідомляє агенція новин dpa.

Дитяча порнографія

Крім того, минулого року за фактами виробництва, володіння і розповсюдження дитячої порнографії було порушено 7 449 справ, що на 14 відсотків більше, ніж 2017 року. "Центральну роль в розповсюдженні дитячої порнографії відіграє інтернет - сексуальне насильство триває на віртуальному рівні", - констатував Мюнх.

Глава BKA також повідомив, що в минулому році в Німеччині було вбито 136 дітей, 63 з них - навмисно. Зафіксовано також 98 випадків замахів на вбивство дітей.

Недостатній захист дітей

Голова організації з питань захисту дітей Deutsche Kinderhilfe Райнер Беккер (Rainer Becker) заявив на презентації звіту, що необхідно приділяти більше уваги таким потенційно небезпечним факторам, як психічні розлади, алкогольна та інші види залежності у батьків.

Водночас професорка педагогіки Катінка Бекман (Kathinka Beckmann) розкритикувала слабкі місця у сфері захисту дітей, вказавши на такі серйозні проблеми, як брак персоналу у відомствах у справах дітей та юнацтва та відсутність у них інстанцій для подання скарг.

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