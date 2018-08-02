 У ФРН жертвами сексуального насильства щодня стають десятки дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2019

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Новини

У ФРН жертвами сексуального насильства щодня стають десятки дітей

У 2018 році сексуального насильства в Німеччині зазнали понад 14 600 дітей, повідомило Федеральне управління з кримінальних справ. Минулого року в країні було вбито 136 дітей, 63 з них - навмисно.

Насильство над дітьми

У Німеччині щодня сексуального насильства зазнають у середньому близько 40 дітей. Упродовж 2018 року в поліцію ФРН надійшло 14 606 заяв про сексуальне насильство щодо дітей. Це на 800 випадків або шість відсотків більше, ніж 2017 року. Такі дані оприлюднив у четвер, 6 червня, керівник Федерального управління з кримінальних справ (BKA) Гольґер Мюнх (Holger Münch ) у Берліні під час презентації поліцейської кримінальної статистики щодо неповнолітніх.

За словами Мюнха, злочинці - переважно чоловіки з найближчого оточення дітей. З жертв сексуального насильства дві третини - дівчатка. Рівень розкриття злочинів становив 80 відсотків.

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Чотирьох чоловіків із різних куточків Німеччини ув'язнять за створення у даркнеті сайту Elysium, через який поширювалася дитяча порнографія. (07.03.2019)

У рамках кількамісячного слідства було викрито розлогу мережу підозрюваних у педофілії та виробництві й поширенні дитячої порнографії. (06.07.2017)

Жодного биття і приниження - такі обмеження у вихованні дітей передбачає законопроект, ухвалений парламентом Франції в першому читанні. В уряді застерігають: насильство має катастрофічні наслідки для дітей. (30.11.2018)

Папа Римський Франциск запевнив, що виступає на боці жертв священиків, які протягом 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей у США. Він заявив, що такі злочини мають бути покарані. (17.08.2018)

Права дітей в Україні порушуються, відзначають у Дитячому фонді ООН ЮНІСЕФ. Однією з болючих проблем залишається насильство над дітьми. (01.06.2010)

Утім, оприлюднена поліцейська статистика враховує лише офіційно зареєстровані кримінальні справи. Експерти вважають, що реальне число жертв сексуального насильства серед дітей значно вище, повідомляє агенція новин dpa.

Дитяча порнографія

Крім того, минулого року за фактами виробництва, володіння і розповсюдження дитячої порнографії було порушено 7 449 справ, що на 14 відсотків більше, ніж 2017 року. "Центральну роль в розповсюдженні дитячої порнографії відіграє інтернет - сексуальне насильство триває на віртуальному рівні", - констатував Мюнх.

Глава BKA також повідомив, що в минулому році в Німеччині було вбито 136 дітей, 63 з них - навмисно. Зафіксовано також 98 випадків замахів на вбивство дітей.

Недостатній захист дітей

Голова організації з питань захисту дітей Deutsche Kinderhilfe Райнер Беккер (Rainer Becker) заявив на презентації звіту, що необхідно приділяти більше уваги таким потенційно небезпечним факторам, як психічні розлади, алкогольна та інші види залежності у батьків.

Водночас професорка педагогіки Катінка Бекман (Kathinka Beckmann) розкритикувала слабкі місця у сфері захисту дітей, вказавши на такі серйозні проблеми, як брак персоналу у відомствах у справах дітей та юнацтва та відсутність у них інстанцій для подання скарг.

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