У ФРН до тривалих термінів засудили двох чоловіків за насильство над понад 30-ма дітьми

У Німеччині до тривалих термінів ув'язнення засудили двох чоловіків за звинуваченнями у насильстві над понад 30-ма дітьми. Суд у місті Детмолд у четвер, 5 вересня, засудив 56-річного Андреаса Ф. та 34-річного Маріо С. до 13 та 12 років в'язниці відповідно, повідомляє агенція новин AFP.

Їх обвинуватили у насильстві, у тому числі сексуальному, щодо 32 дітей. Злочини були скоєні на кемпінгу в місті Люгде в 1998 році та у період між 2008-им по 2018 роком. Чоловіки спершу робили прогулянки з дітьми, сиділи з ними біля вогнища та дарували подарунки - від солодощів до ноутбука, завойовуючи таким чином їхню довіру.

Більшість злочинів було скоєно у трейлері та наметі Андреаса Ф. Прокурори змогли довести, що від дій чоловіків постраждали 24 дівчинки та вісім хлопчиків, деяким жертвам було 4-5 років. Утім, реальна кількість жертв, ймовірно, є вищою, зазначила суддя..

Чоловіки знімали свої злочини і сторона обвинувачення представила суду сотні конфіскованих відеозаписів та фотографій. Серед жертв була, зокрема, прийомна донька Андреаса Ф., яка виступала в ролі приманки, зазначає агенція новин dpa. Загалом суд визнав Андреаса Ф. винним у 223 випадках сексуального насильства та 62 випадках жорстокого поводження з дітьми, а Маріо С. - у 48 випадках жорстокого поводження та 99 - сексуального насильства.

"Ви принижували 32 дітей та підлітків в якості об'єктів своїх сексуальних бажань та знищили 32 дитинства", - заявила під час процесу суддя Анке Грудда (Anke Grudda). Попри зізнання обвинувачених, суд не побачив у них щирого каяття, обидва злочинці, ймовірно, навіть не почали усвідомлювати, "що вони насправді робили", додала суддя.

Максимальний термін ув'язнення за такі злочини становить 15 років. Суддя пояснила менші терміни ув'язнення обвинувачених їхніми зізнаннями. При цьому суд визнав обох чоловіків небезпечними для суспільства злочинцями, а тому постановив, що після завершення термінів ув'язнення за скоєні злочини їх необхідно залишити під вартою.

Андреаса Ф. правоохоронці затримали в грудні минулого року, наприкінці січня цього року інформація про злочини була оприлюднена.. Ця справа набула великого розголосу в суспільстві, її вважають найбільшим випадком насильства над дітьми у ФРН за останні кілька десятиліть.