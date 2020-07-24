 У ФРН в аеропортах почали пропонувати безкоштовні тести на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2020

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Новини

У ФРН в аеропортах почали пропонувати безкоштовні тести на COVID-19

Пасажири, що повертаються до Німеччини з країн із підвищеним ризиком зараження коронавірусом, можуть зробити безкоштовний тест в аеропорту. Влада країни міркує, чи робити тести обов'язковими.

Центр тестування на коронавірус в аеропорту Франкфурта

Центр тестування на коронавірус в аеропорту Франкфурта

У Німеччині в суботу, 25 липня, у перших аеропортах почали проводити безкоштовне тестування на коронавірус серед пасажирів, що повертаються з країн із підвищеним ризиком зараження. Безкоштовні тести вже проводять в аеропортах Мюнхена, Дюссельдорфа, Кельна/Бонна та Дортмунда. Найближчим часом до цієї ініціативи також приєднаються берлінські та інші аеропорти.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив, що хоче перевірити, чи можна зобов'язати робити тест усіх пасажирів, що повертаються з країн із підвищеним ризиком зараження. "Ми перевіряємо, чи це юридично можливо - втручатися у свободу та зобов'язати когось протестуватись. Я виступаю за те, що у випадку сумнівів краще перевірити більше людей, ніж менше", - наголосив він, передає Deutschlandfunk.

Він зазначив, що зростання числа інфікованих у Німеччині, яке спостерігається останнім часом, пов'язано із туристами, які повертаються з окремих регіонів, зокрема Туреччини та Західних Балкан. "Наразі у нас багато невеликих спалахів", - зазначив Шпан, додавши, що під питанням залишається, чи перетворяться вони на нову хвилю інфікування або вдасться розбити ланцюги зараження.

Спілка міст та громад Німеччини підтримує ініціативу щодо безкоштовного тестування мандрівників. За словами керівника спілки Ґерда Ландсберґа (Gerd Landsberg), витрати на це будуть суттєвим. "Однак, це виправдано", - наголосив він, додавши, що друга хвиля пандемії буде мати набагато гірші наслідки, передає Passauer Neuen Presse.

При цьому Ландсберґ виступає проти зобов'язання робити тести. "Стратегія щодо тестування буде працювати лише в тому випадку, якщо тести будуть добровільними та безкоштовними", - зазначив він.

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