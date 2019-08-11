 У ФРН виробників пластику та цигарок хочуть змусити платити за прибирання вулиць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2019

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Новини

У ФРН виробників пластику та цигарок хочуть змусити платити за прибирання вулиць

Місцевим громадам у Німеччині важко впоратися з прибиранням вулиць від пластику, тому його виробники мають платити за його утилізацію, пропонує міністерка довкілля ФРН Свенья Шульце.

Виробників пластикового сміття хочуть змусити платити за чистоту в містах

Виробників пластикового сміття хочуть змусити платити за чистоту в містах

Німецьких виробників пластикової упаковки для продуктів, пластикових стаканчиків, пакетів, а також цигарок хочуть зобов'язати сплачувати кошти за прибирання вулиць. Про цю ініціативу в понеділок, 12 серпня, повідомила міністерка довкілля  ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze). За її словами, законодавство для цього буде готове до 2021 року, передає агенція dpa.

"Тенденція до збільшення кількості предметів одноразового використання призводить до справжніх повеней сміття у деяких містах, особливо в громадських парках і на жвавих вулицях", - цитує Шульце інформагенція AFP. При цьому місцевим громадам стає все складніше утримувати вулиці, площі та парки в чистоті, додала вона. Поки що витрати за прибирання міст від пластикових відходів лежать на плечах громад.

Норма щодо плати за прибирання вулиць ґрунтується на директиві ЄС, прийнятій у травні цього року, пояснила міністерка. Зокрема, виробників хочуть зобов'язати частково оплачувати встановлення контейнерів для сміття у громадських місцях та утилізацію відходів. "Ми просто перерозподіляємо витрати за принципом "забруднювач платить", - сказала Шульце, додавши, що ініціатива має на меті стимулювати компанії перейти до виробництва предметів багаторазового використання.

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Німецький дослідник Арвед Фукс занепокоєний зростанням кількості пластикового сміття навіть у віддалених і безлюдних регіонах Землі, зокрема в Арктиці. (12.08.2019)

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Тепер планують провести дослідження частки кожного з видів пластику та інших одноразових продуктів у смітті, аби з'ясувати, скільки має платити виробник того чи іншого товару. Шульце також звернула увагу на біопластик, який, на відміну від своєї назви, лише у деяких випадках розкладається цілком.

За даними президента Асоціації комунальних підприємств (VKU), обербургомістра Майнца Міхаеля Еблінга (Michael Ebling), наразі до двох третин усього сміття у Німеччині складають одноразові пластикові упаковки. Тільки у Майнці обсяг пластикового сміття досягає 120 тонн на рік. Водночас компанії-виробники незадоволені пропозицією щодо плати за утилізацію виробленого ними пластику.

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