 У ФРН вдвічі зросла кількість заяв про притулок від китайців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2020

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Новини

У ФРН вдвічі зросла кількість заяв про притулок від китайців

Дозвіл залишитися в Німеччині отримують майже всі шукачі притулку серед уйгурів. Інші громадяни Китаю отримують позитивну відповідь набагато рідше.

Кількість шукачів притулку серед громадян КНР у Німеччині зростає

Кількість шукачів притулку серед громадян КНР у Німеччині зростає

У Німеччині у 2019 році більш ніж удвічі зросла кількість заяв про надання притулку від громадян Китаю. За даними Федеральної служби з питань міграції та біженців (BAMF), загалом таких заяв було подано 962, тоді як у 2018 році їх було всього 447, повідомило у суботу, 15 лютого, видання Welt am Sonntag.

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США виступили з жорсткою критикою утримання меншини уйгурів у таборах в Китаї, провівши паралелі з нацизмом. Пекін поки що не відреагував. (04.05.2019)

Особливо зросла кількість шукачів притулку серед уйгурів - за рік ними було подано 193 заяви, тоді як роком раніше - 68. Понад 96 відсотків прохань від уйгурів були задоволені, тоді як загалом було задоволено лише 19 відсотків заяв від китайців.

За даними правозахисної організації Human Right Watch, у так званих таборах перевиховання в Сіньцзяні на заході Китаю утримується мільйон осіб, переважно уйгурів- представників мусульманського народу тюркського походження. Китайський уряд закидає уйгурським групам сепаратизм та тероризм. США вже запровадили щодо Китаю санкції через утиски уйгурів.

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