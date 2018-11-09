У ФРН вдвічі зросла кількість заяв про притулок від китайців

У Німеччині у 2019 році більш ніж удвічі зросла кількість заяв про надання притулку від громадян Китаю. За даними Федеральної служби з питань міграції та біженців (BAMF), загалом таких заяв було подано 962, тоді як у 2018 році їх було всього 447, повідомило у суботу, 15 лютого, видання Welt am Sonntag.

Особливо зросла кількість шукачів притулку серед уйгурів - за рік ними було подано 193 заяви, тоді як роком раніше - 68. Понад 96 відсотків прохань від уйгурів були задоволені, тоді як загалом було задоволено лише 19 відсотків заяв від китайців.

За даними правозахисної організації Human Right Watch, у так званих таборах перевиховання в Сіньцзяні на заході Китаю утримується мільйон осіб, переважно уйгурів- представників мусульманського народу тюркського походження. Китайський уряд закидає уйгурським групам сепаратизм та тероризм. США вже запровадили щодо Китаю санкції через утиски уйгурів.