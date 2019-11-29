 У ФРН Бундесрат заблокував ключові положення кліматичного пакета | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2019

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Новини

У ФРН Бундесрат заблокував ключові положення кліматичного пакета

Німецький Бундесрат не підтримав частину пакета заходів на захист клімату. Ухвалення змін, зокрема, щодо оподаткування, потребує додаткового узгодження, вважають у представництві федеральних земель.

Бундесрат заблокував ключові положення кліматичного пакета

Бундесрат заблокував ключові положення кліматичного пакета

Бундесрат ФРН у п'ятницю, 29 листопада, заблокував частину ухваленого Бундестагом пакету заходів, спрямованих на захист клімату.

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Парламент Німеччини затвердив пакет заходів до 2030 року, покликаних сприяти захисту клімату. Серед іншого, планується зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком. (15.11.2019)

У представництві федеральних земель вважають, що необхідне додаткове узгодження деяких положень пакета, зокрема тих, що стосуються податкових змін. Зокрема, йдеться про підвищення пільг, які індивідуально розраховуються за сумою транспортних витрат під час поїздок з роботи і на роботу, а також про зниження ПДВ на міжміські залізничні перевезення й обсяг податкової підтримки, передбаченої для ремонту будівель для підвищення їхньої енергоефективності.

Водночас у Бундесраті запевняють, що налаштовані на ухвалення цього закону і схвалили основний документ пакета - про скорочення викидів CO2 в атмосферу. Тож законодавці запропонували створити спеціальну погоджувальну комісію для усунення протиріч між двома парламентськими структурами.

Нагадаємо, 15 листопада Бундестаг ухвалив значну частину так званого "кліматичного пакета" - запропонованої урядом програми заходів для досягнення до 2030 року цілей у сфері захисту клімату. Ухвалені заходи, у першу чергу, стосуватимуться сфер енергетики, транспорту та будівництва. Частина з них потребувала схвалення парламентом - Бундестагом і Бундесратом. 

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