 У Франції хочуть заборонити батькам фізично карати дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Франції хочуть заборонити батькам фізично карати дітей

Жодного биття і приниження - такі обмеження у вихованні дітей передбачає законопроект, ухвалений парламентом Франції в першому читанні. В уряді застерігають: насильство має катастрофічні наслідки для дітей.

Французам хочуть заборонити бити дітей з метою покарання

Французам хочуть заборонити бити дітей з метою покарання

В ніч на п'ятницю, 30 листопада, Національні збори Франції ухвалили в першому читанні законопроект, що забороняє батькам застосовувати силу щодо дітей. 

За проектом закону, розробленим у правлячій коаліції, до цивільного кодексу мають внести поправку, яку будуть зачитувати при реєстрації шлюбу: "Батьки мають підтримувати свій авторитет без застосування фізичного або психологічного насильства". Як зазначає видання "Le Figaro", законопроект має заборонити й таке "звичне виховне насильство", як крик, ляпаси чи смикання дітей за волосся.

DW.COM

Діти, які зазнають насильства від батьків, пізніше й самі часто демонструють агресивну поведінку і навіть не зупиняються перед застосуванням зброї. Німецький кримінолог вимагає "роззброєння" у вихованні дітей. (27.12.2012)

Владислав Головін об‘єднав активних українських татусів та заснував спільноту відповідального батьківства - "Фазер клаб". (04.01.2018)

"Залякуванням не виховують. Батьківське насильство має катастрофічні наслідки для розвитку дитини", - підкреслила міністрка охорони здоров'я Франції Аньєз Бузін під час дебатів, що передували голосуванню. За законопроект, який також підтримали представники опозиції, проголосував 51 депутат, один висловив незгоду, а троє утримались, передає агентство AFP. Консерватори та правопопулісти критикують законопроект, нарікаючи на неприпустиме "втручання" в сімейне життя. "Батьків тепер матимуть за дурнів", - вважають вони.

Законопроект не передбачає чіткої відповідальності за його порушення. Однак Аньєз Бузін вважає, що новий закон матиме не лише символічне значення, оскільки він суперечить думці, широко розповсюдженій навіть серед суддів, про те, що батьки мають право давати дітям "доброго прочухана".

Законопроект ще має розглянути Сенат, проте останнє слово залишається за Національними зборами. 

Тим самим Франція з багаторічним запізненням приводить своє законодавство в цій сфері у відповідність до європейських норм. У Німеччині батькам і вчителям з 2000 року заборонено тілесно карати дітей під загрозою кримінальної відповідальності. За німецьким законодавством, "фізичні покарання, образи та  будь-які приниження є неприпустимими". У Швеції аналогічний закон діє з 1979 року.

Дивитись відео 03:25
Now live
03:25 хв

Чим німецькі школи відрізняються від українських? (31.08.2018)

DW.COM

Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

З якого віку давати дитині солодке? Чи робити щеплення? До якого дитсадка записати? Батьки мусять ухвалювати багато рішень. Про що в Німеччині дискутують найбільше - у фотогалереї DW. (01.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Чим німецькі школи відрізняються від українських? (31.08.2018)  

Також за темою

Deutschland Ausgabestelle für Flüchtlinge

Скільки грошей отримують біженці у різних країнах ЄС 20.06.2018

Прохачі притулку в країнах ЄС можуть розраховувати на фінансову допомогу на суму до 354 євро на місяць. Суми виплат різняться від країни до країни. Докладніше - в огляді DW.

Syrien, Idlib: Kinder laufen in einem provisorischen Unterschlupf in einer unterirdischen Höhle

Країни ЄС застерігають від гуманітарної катастрофи в Ідлібі 07.09.2018

Наступ військ Асада та його союзників на провінцію Ідліб може призвести до серйозних гуманітарних наслідків, застерігають представники низки країн ЄС. У спеціальному зверненні вони просять захистити мирне населення.

Symbolbild - Gleichgeschlechtliche Ehe

Суд ЄС: Гомосексуальні пари можуть мешкати будь-де в Євросоюзі 05.06.2018

Суд вирішив, що обмежувати право на проживання подружжя-негромадянина ЄС не можна. Вердикт винесено у справі румунсько-американського гей-шлюбу.

Реклама

Докладно

Інцидент у Керченській протоці 25 листопада став причиною загострення між Україною та Росією

"Штормове попередження" у Чорному морі

Чорне море стає не тільки небезпечним ареалом українсько-російського конфлікту. Воно є стиком інтересів НАТО та Росії.  

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Європейська Комісія схвалила виділення Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  