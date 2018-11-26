У Франції хочуть заборонити батькам фізично карати дітей

В ніч на п'ятницю, 30 листопада, Національні збори Франції ухвалили в першому читанні законопроект, що забороняє батькам застосовувати силу щодо дітей.

За проектом закону, розробленим у правлячій коаліції, до цивільного кодексу мають внести поправку, яку будуть зачитувати при реєстрації шлюбу: "Батьки мають підтримувати свій авторитет без застосування фізичного або психологічного насильства". Як зазначає видання "Le Figaro", законопроект має заборонити й таке "звичне виховне насильство", як крик, ляпаси чи смикання дітей за волосся.

"Залякуванням не виховують. Батьківське насильство має катастрофічні наслідки для розвитку дитини", - підкреслила міністрка охорони здоров'я Франції Аньєз Бузін під час дебатів, що передували голосуванню. За законопроект, який також підтримали представники опозиції, проголосував 51 депутат, один висловив незгоду, а троє утримались, передає агентство AFP. Консерватори та правопопулісти критикують законопроект, нарікаючи на неприпустиме "втручання" в сімейне життя. "Батьків тепер матимуть за дурнів", - вважають вони.

Законопроект не передбачає чіткої відповідальності за його порушення. Однак Аньєз Бузін вважає, що новий закон матиме не лише символічне значення, оскільки він суперечить думці, широко розповсюдженій навіть серед суддів, про те, що батьки мають право давати дітям "доброго прочухана".

Законопроект ще має розглянути Сенат, проте останнє слово залишається за Національними зборами.

Тим самим Франція з багаторічним запізненням приводить своє законодавство в цій сфері у відповідність до європейських норм. У Німеччині батькам і вчителям з 2000 року заборонено тілесно карати дітей під загрозою кримінальної відповідальності. За німецьким законодавством, "фізичні покарання, образи та будь-які приниження є неприпустимими". У Швеції аналогічний закон діє з 1979 року.