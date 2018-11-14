 У Франції під час протестів загинула друга людина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2018

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Новини

У Франції під час протестів загинула друга людина

Мотоцикліст намагався об'їхати пробку, що виникла через перекриту учасниками протесту вулицю, і зіштовхнувся з вантажівкою. Президент Макрон закликав протестувальників до діалогу.

Протести у Франції тривають з минулого тижня

Протести у Франції тривають з минулого тижня

У Франції під час масових протестів проти підвищення цін на пальне у вівторок, 20 листопада, загинула ще одна людина. У місті Порт-ле-Валанс в департаменті Дром на південному сході країни 37-річний мотоцикліст намагався об'їхати пробку, що виникла після перекриття дороги протестувальниками. Він зіштовхнувся з вантажівкою і пізніше помер від отриманих важких травм. Як заявив в ефірі телеканалу BFM представник МВС Франції Лоран Нуньєс, розслідування інциденту триває, "але тепер є дві людини, які загинули в результаті перекриття вулиць".

Раніше, 17 листопада, на сході країни загинула 63-річна учасниця протестної акції, яка потрапила під колеса автомобіля. За кермом машини була жінка, яка везла дитину до лікаря. Після того як демонстранти почали стукати по її автомобілю, жінка запанікувала, натиснула на педаль газу та наїхала на протестувальницю.

Тим часом міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер віддав розпорядження співробітникам поліції відтіснити протестувальників і припинити блокаду сховищ пального, а також "стратегічно" важливих точок. Глава МВС також засудив "радикалізацію" громадянського руху.

DW.COM

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп заявив, що уряд не планує відмовитись від підвищення податків на пальне попри масові протестні акції, які пройшли упродовж вихідних по всій країні. (19.11.2018)

Протестувальники у Франції, які вимагають зниження цін на бензин, заблокували доступ до сховищ з паливом. Вони продовжують перекривати дороги по всій країні вже третій день. (19.11.2018)

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон закликав протестувальників до діалогу як єдиного способу знайти рішення в цій ситуації. "Ми розвиватимемо інші форми мобільності. Ми будемо супроводжувати вас при переході на транспортні засоби, які менше забруднюють і споживають менше", - заявив він, передає агенція dpa.

Протести "Жовтих жилетів" тривають з 17 листопада. З того часу в них загалом постраждали близько 530 людей, повідомляє агенція AFP. Акції по всій країні налічують тисячі учасників. Попри масові протести уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення податків на пальне, заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп. Нині один літр бензину марки "супер" у Франції коштує близько двох євро.

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Більше не буде бензину по 1 центу за літр (14.08.2018)

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