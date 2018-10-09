 У Франції президент здійснив перестановки в уряді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

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Новини

У Франції президент здійснив перестановки в уряді

Зокрема, новим главою МВС Франції призначений Крістоф Кастанер - голова партії "Республіка на марші", створеної в 2016 році президентом Еммануелем Макроном.

Крістоф Кастанер - новий глава МВС Франції

Крістоф Кастанер - новий глава МВС Франції

Президент Франції Еммануель Макрон здійснив низку перестановок в уряді країни. Зокрема, новим міністром внутрішніх справ призначений Крістоф Кастанер, який раніше обіймав посаду держсекретаря зі зв'язків з парламентом, повідомляє прес-служба Єлисейського палацу у вівторок, 16 жовтня. До Кастанера МВС очолював 71-річний Жерар Колон, який подав у відставку на початку жовтня, щоб брати участь у виборах мера міста Ліона.

52-річний Кастанер є головою створеної Макроном в 2016 році партії "Республіка на марші" і вважається його близьким прихильником. Після виборів в червні 2017 року представники "Республіки на марші" зайняли 308 з 577 місць в Національних зборах - нижній палаті французького парламенту.

Крім того, Макрон за пропозицією прем'єр-міністра Едуара Філіппа звільнив міністрів культури Франсуаз Ніссен, сільського господарства Стефана Травера і територіального планування Жака Мзара. На їхні пости призначені відповідно член Національних зборів Франк Рістер, глава фракції Соціалістичної партії в Сенаті Дідьє Гійом та екс-міністр при главі МВС Жаклін Гуро.  

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    Автор: Максим Сидоржевський


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