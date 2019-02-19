У Франції помер кутюр'є Карл Лаґерфельд - ЗМІ

Німецький кутюр'є Карл Лаґерфельд (Karl Lagerfeld) помер у Франції. Про це у вівторок, 19 лютого, повідомило французьке видання Paris Match. Згодом цю інформацію підтвердило джерело з дому моди Chanel, де працював Лаґерфельд.

У січні 85-річний модельєр не був присутнім на показі мод Chanel, що породило припущення про поганий стан здоров'я кутюр'є.

Карл Лаґерфельд народився в Гамбурзі, проте в 1953 році переїхав з Німеччини в Париж, де його кар'єра модельєра стрімко пішла вгору. У віці лише 20 років Лаґерфельд здобув перше місце на конкурсі, організованому Міжнародним секретаріатом з шерсті IWS, за створення жіночого пальта жовтого кольору.

У середині 1960-х Карл Лаґерфельд працював для римського лейбла Fendi, що традиційно спеціалізується на виробництві одягу та аксесуарів зі шкіри та хутра. Два періоди свого творчого життя Лаґерфельд присвітив дому моди Chloé: з 1964-го по 1984-й, а потім - з 1992-го по 1997-й. Культового статусу набули сукні, які майстер розмалював від руки. У 1974 році Лаґерфельд заснував свою власну лінію моди - Karl Lagerfeld Impression. У 1983 році Карл Лаґерфельд став художнім директором дому моди Chanel.

Відтоді, як 1989 року помер супутник життя Лаґерфельда, кутюр'є жив на самоті. Він ніколи не був у шлюбі і не мав дітей.