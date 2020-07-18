У Франції отримали дані самописця збитого Іраном літака МАУ

Слідчі, які вивчають бортові самописці з українського літака авіакомпанії МАУ, збитого Іраном, відновили дані мовного самописця, повідомило французьке бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).

"Дані CVR (мовний бортовий самописець. - Ред.), включно із самою подією, - були успішно отримані", - повідомляється у понеділок, 20 липня, на сторінці BEA в Twitter.

В бюро не стали вдаватися в подробиці змісту аудіозапису, на якому зафіксовано розмови та інші звуки в кабіні пілотів, повідомляє агенція Reuters. За словами представника BEA, оприлюднення будь-якої додаткової інформації лежить в компетенції іранських слідчих органів, які ведуть розслідування.

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Розшифровка даних, на яку, ймовірно, піде більша частина цього тижня, проводиться іранським слідчим за присутності канадських, американських, шведських та британських експертів, а також представників МАУ, Boeing і виробника двигунів Safran.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800 МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 громадян шести країн - всі, хто перебував на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно".

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Пізніше іранська влада повідомила, що причиною авіакатастрофи стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.

Раніше іранська влада неодноразово відмовлялась передавати іншій країні бортові самописці зі збитого українського літака, а також переносила дати їхньої передачі. 18 липня помічник глави міністерства закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що чорні скриньки були відправлені до Парижа.