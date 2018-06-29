У Франції зняли обвинувачення з російського мільярдера Керімова

Французький суд зняв обвинувачення в ухиленні від сплати податків з члена російської Ради Федерації, мільярдера Сулеймана Керімова. Інформацію про це в четвер, 28 червня, підтвердили у спільній заяві адвокати сенатора Жаклін Лаффон, Микита Сичов і П'єр Ек.

У заяві захисників Керімова зокрема йдеться, що суд прийняв їхні аргументи і зняв обвинувачення у відмиванні коштів і ухиленні від сплати податків з їхнього підзахисного.

Раніше агенція "Інтерфакс" повідомляла про це з посиланням на власне джерело. "З Керімова всі звинувачення зняті, претензій до нього немає. Найближчим часом йому віддадуть паспорт і повернуть заставу", - сказав співрозмовник агентства.

Сенатор від Дагестану Сулейман Керімов, чиї статки оцінюються в 6,3 мільярда доларів, був затриманий в аеропорту Ніцци 20 листопада 2017 року. Французька влада підозрює його в ухиленні від сплати податків при купівлі нерухомості на Лазурному березі через підставні компанії. Його також підозрювали в тому, що міг незаконно завезти до Франції від 500 до 750 мільйонів євро.

Згодом Керімов був звільнений з-під варти під заставу в 40 мільйонів євро, він жив в Альпах під підпискою про невиїзд і кілька разів приїжджав до Росії з дозволу суду.