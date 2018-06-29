 У Франції зняли обвинувачення з російського мільярдера Керімова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

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Новини

У Франції зняли обвинувачення з російського мільярдера Керімова

Російського сенатора і мільярдера Сулеймана Керімова підозрювали в ухиленні від сплати податків при скупці нерухомості на Лазурному березі.

У французького суду більше немає претензій до Сулеймана Керімова

У французького суду більше немає претензій до Сулеймана Керімова

Французький суд зняв обвинувачення в ухиленні від сплати податків з члена російської Ради Федерації, мільярдера Сулеймана Керімова. Інформацію про це в четвер, 28 червня, підтвердили у спільній заяві адвокати сенатора Жаклін Лаффон, Микита Сичов і П'єр Ек.

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Російського сенатора Сулеймана Керімова підозрюють у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Дипломатичний імунітет мільярдера на це обвинувачення не поширюється. (23.11.2017)

Поліція затримала російського сенатора-мільярдера Сулеймана Керімова в аеропорту Ніцци. Йому закидають ухилення від сплати податків. (21.11.2017)

У заяві захисників Керімова зокрема йдеться, що суд прийняв їхні аргументи і зняв обвинувачення у відмиванні коштів і ухиленні від сплати податків з їхнього підзахисного.

Раніше агенція "Інтерфакс" повідомляла про це з посиланням на власне джерело. "З Керімова всі звинувачення зняті, претензій до нього немає. Найближчим часом йому віддадуть паспорт і повернуть заставу", - сказав співрозмовник агентства.

Сенатор від Дагестану Сулейман Керімов, чиї статки оцінюються в 6,3 мільярда доларів, був затриманий в аеропорту Ніцци 20 листопада 2017 року. Французька влада підозрює його в ухиленні від сплати податків при купівлі нерухомості на Лазурному березі через підставні компанії. Його також підозрювали в тому, що міг незаконно завезти до Франції від 500 до 750 мільйонів євро.

Згодом Керімов був звільнений з-під варти під заставу в 40 мільйонів євро, він жив в Альпах під підпискою про невиїзд і кілька разів приїжджав до Росії з дозволу суду.

 

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