 У Франції зафіксували майже 27 тисяч випадків коронавірусу за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2020

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Новини

У Франції зафіксували майже 27 тисяч випадків коронавірусу за добу

У Франції коронавірус виявили у 26 896 людей протягом доби, що є новим рекордом у країні з моменту початку пандемії. З огляду на другу хвилю, у багатьох містах Франції знову ввели суворі обмеження.

У Парижі закрили бари через стрімке поширення коронавірусу

Париж

У Франції за добу підтвердили 26 896 випадків зараження коронавірусом, повідомили у суботу ввечері, 10 жовтня, органи охорони здоров'я країни, передає інформагентство AFP. Ця кількість інфікувань є новим рекордом у країні з початку пандемії.

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Зазначається, що всього 11 відсотків усіх тестів на коронавірус за один день були позитивними - 9 жовтня їхня кількість склала 10,4 відсотка.

Також за останню добу внаслідок COVID-19 померли 54 людини в країні. Всього щонайменше 32684 людини у Франції стали жертвами коронавірусу.

У відділеннях інтенсивної терапії за останню добу були 1456 пацієнтів, що на 17 людей більше за дані попередньої доби. У розпал першої хвилі епідемії у квітні кількість пацієнтів у реанімаціях перевищувала сім тисяч хворих.

З огляду на другу хвилю коронавірусної інфекції, у багатьох містах Франції знову ввели суворі обмеження. Зокрема, велика кількість заражень спостерігається у Парижі, Ліоні, Ліллі та Марселі. У цих містах бари та деякі заклади громадського харчування залишатимуться зачиненими упродовж двох тижнів. У багатьох містах країни діє масковий режим.

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