У Франції запроваджують обов'язкове носіння масок в офісах

Для запобігання поширенню коронавірусної інфекції уряд Франції планує з вересня запровадити обов'язкове носіння масок на більшості робочих місць. Як повідомило у вівторок, 18 серпня, французьке міністерство праці, нові вимоги будуть застосовуватися до всіх приміщень загального користування в офісах і на заводах, але не будуть поширюватися на окремі офіси, де присутній тільки один співробітник, передає агентство Reuters.

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Також повідомляється, що керівникам компаній і підприємств і надалі рекомендуватимуть залишати якомога більшу кількість своїх співробітників в режимі роботи з дому.

З роботодавцями та профспілками будуть проведені перемовини щодо правил у окремих випадках, наприклад, коли в офісі працюють лише дві людини і сидять вони далеко один від одного.

Окремі рекомендації будуть розроблені для таких робочих місяць, як, наприклад, склади заморожених продуктів, де використання масок непрактичне через іхнє швидке замерзання.

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Носіння масок також буде обов'язковим по всій країні в усіх видах громадського транспорту і в більшості закритих громадських приміщень, таких як магазини і музеї, а також на відкритих майданчиках там, де спостерігається скупчення людей.

Як повідомлялося, в Італії з 17 серпня на тлі збільшення кількості нових випадків зараження коронавірусом запровадили обов'язкове носіння масок уночі в місцях скупчення людей, а також закрили дискотеки і нічні клуби. Раніше до такого кроку вдалися у Іспанії. Також в Іспанії заборонене куріння надворі, якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції в два метри.

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