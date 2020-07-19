 У Франції запроваджують жорсткіші правила щодо носіння масок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2020

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Новини

У Франції запроваджують жорсткіші правила щодо носіння масок

З понеділка у Франції запроваджують жорсткіший масковий режим. Поява без маски в магазинах чи громадських приміщеннях каратиметься штрафом в 135 євро.

У Франції за появу без маски в супермаркеті загрожуватиме штраф 135 євро

У Франції за появу без маски в супермаркеті загрожуватиме штраф 135 євро

З понеділка, 20 липня, носіння захисних масок у магазинах і громадських приміщеннях у Франції є обов'язковим, а порушення цих правил загрожуватиме штрафом в 135 євро, оголосив уряд країни, повідомляє агентство AFP. Останнім часом у Франції фіксують збільшення числа нових випадків інфікування коронавірусом. Станом на вечір п'ятниці, 17 липня, було зафіксовано 836 нових випадків інфікування за добу.

Служба охорони здоров'я повідомила, що так зване число "R", яке визначає швидкість передачі коронавірусу, перевищило 1, що означає, що кожна заражена людина інфікує близько 1,2 людини. Тому прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив, що маски стануть обов'язковими для всіх закритих громадських приміщень.

У міністерстві охорони здоров'я уточнили, що нове правило поширюється на магазини, супермаркети, криті ринки, банки та інші установи. Щодо людей, які працюють у комунальних закладах, роботодавцям у кожному конкретному випадку доведеться самостійно вирішувати, чи потрібні їм маски. В громадському транспорті носіння масок і раніше було обов'язковим, і їхня відсутність також каралася штрафом в 135 євро. 

На початку пандемії уряд у Франції, як і в багатьох інших країнах, виступав проти масового носіння масок, закликаючи людей залишити їх для медичного персоналу. Втім після часткового скасування локдауну 11 травня, носіння масок є обов'язковим у громадському транспорті та в таких закладах, як Лувр, паризький Діснейленд та Ейфелева вежаВнаслідок епідемії COVID-19 у Франції померли більше 30 тисяч людей.

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