У Франції запроваджують безкоштовні презервативи

У Франції з 10 грудня запроваджують безкоштовні презервативи, які пацієнти й пацієнтки зможуть отримувати в аптеках за рецептом лікаря. Про це повідомила французька міністерка охорони здоров'я Аньєз Бузін у вівторок, 27 листопада в ефірі France Inter. У такий спосіб міністерство планує посилити бортьбу з поширенням вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).
Кошти за презервативи сплачуватимуть каси медичного страхування. Пацієнти й пацієнтки зможуть отримувати в аптеках упаковки з 6, 12 або 24 виробами, наводить слова міністерки агентство AFP. Виписувати відповідні рецепти зможуть не лише лікарі, а й акушерки.
Як зазначає агентство dpa, за даними французького міністерства охорони здоров'я, щороку у близько шести тисяч людей у Франції діагностують вірус імунодефіциту людини (ВІЛ).
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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Кончита Вурст
Співачка з Австрії Кончита Вурст, яка 2014 року сенсаційно перемогла на "Євробаченні", у квітні 2018 року заявила про свій ВІЛ-позитивний статус. Це сталось після того, як її колишній партнер пригрозив оприлюднити цю інформацію. Кончита заявила, що таким чином хоче надати іншим сміливості і зробити крок проти стигматизації людей, які мають позитивний ВІЛ-статус.
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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Фредді Мерк'юрі
Однією з перших і найбільш знаменитих жертв ВІЛ-інфекції став британський співак перського походження, автор пісень, вокаліст рок-групи Queen Фредді Мерк'юрі. Він помер в 1991 році у віці 45 років у самому розквіті творчих сил. Всього лише за день до смерті він оголосив про те, що хворий на СНІД.
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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Рудольф Нурієв
Відомий радянський і британський артист балету Рудольф Нурієв попросив у 1961 році під час гастролей трупи Ленінградського театру опери та балету в Парижі політичного притулку. На Заході він прожив трохи більше 30 років. Нурієв помер від СНІДу 6 січня 1993 у віці 54 років. Багато років танцюрист приховував і спростовував чутки про свою хворобу.
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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Андреас Люндстедт
Шведський музикант відомий не тільки на своїй батьківщині, але і в Європі. Він заснував поп-групу Alcazar, довгий час був її головним солістом. У 2007 році він публічно визнав, що є ВІЛ-позитивним. Відкриту заяву Люндстедта зустріли з великим схваленням представники світу політики і шоу-бізнесу.
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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Енді Белл
Іншим музикантом, який заявив про свій статус ВІЛ-інфікованого, став учасник групи Erasure Енді Белл. Англієць зробив свою публічну заяву в 2004 році, хоча діагноз був поставлений за 6 років до цього. Відомо, що музикант робить пожертви на освіту і дослідження в галузі ВІЛ-інфекції.
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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Мері Фішер
Американська фотографиня і письменниця Мері Фішер, яка відкрито заявила про свій позитивний ВІЛ-статус, з 2006 року є послом доброї волі Програми ООН з питань ВІЛ та СНІДу (ЮНЕЙДС). Вона очолює власний фонд, присвячений дослідженням і просвіті в цій галузі.
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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Ірвін "Меджик" Джонсон
ВІЛ-інфікованих людей чимало і серед успішних спортсменів. Ірвін "Меджик" Джонсон - один з найвідоміших баскетболістів за всю історію американської ліги НБА. Своїм зізнанням він перевернув міфи й стереопити про те, що на ВІЛ можуть заразитися лише наркомани і гомосексуали. Колишній баскетболіст опікується просвітницькою і благодійною діяльністю для таких же ВІЛ-інфікованих людей, як і він.
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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Томмі Моррісон
Колишній боксер-важковаговик, що знявся у фільмі "Роккі 5" разом з Сільвестром Сталлоне, помер 1 вересня 2013 року в віці 44 років, імовірно, від СНІДу. Спортсмен заразився на ВІЛ майже 20 років до цього, але довгий час не хотів у це вірити, відмовляючись від терапії.
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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Грег Луганіс
Американець Грег Луганіс - один з найкращих стрибунів у воду, чотириразовий переможець Олімпіади і п'ятиразовий чемпіон світу. Він дізнався про свій позитивний ВІЛ-статус 1988 року, але продовжив участь у великому спорті, вигравши ще дві олімпійські золоті медалі. Однак Луганіс знайшов в собі сили публічно зізнатися, що він ВІЛ-позитивний, лише в 1995 році, коли вийшла у світ його автобіографія.
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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Надя Бенайсса
Німецька співачка Надя Бенайсса здобула популярність через виступи в поп-групі No Angels. У 2010 році Надя залишила групу після того, як була засуджена до двох років умовно за те, що заразила сексуального партнера ВІЛ. Співачка виховує доньку, яка народилася в 1999 році. Під час вагітності у Наді був виявлений ВІЛ. Сьогодні вона живе звичайним життям і бере участь в проектах із боротьби зі СНІДом.
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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Чарлі Шин
Американський актор Чарлі Шин відомий численними скандалами в особистому та публічному житті, зокрема й через зловживання наркотиками. 17 листопада 2015 року Чарлі Шин зізнався, що заражений ВІЛ. За його словами, діагноз йому поставили близько чотирьох років тому. Приводом для публічного зізнання став шантаж однієї з повій, яка зажадала за своє мовчання величезну суму грошей.
Автор: Віктор Вайц, Данило Білик