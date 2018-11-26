У Франції запроваджують безкоштовні презервативи

У Франції з 10 грудня запроваджують безкоштовні презервативи, які пацієнти й пацієнтки зможуть отримувати в аптеках за рецептом лікаря. Про це повідомила французька міністерка охорони здоров'я Аньєз Бузін у вівторок, 27 листопада в ефірі France Inter. У такий спосіб міністерство планує посилити бортьбу з поширенням вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Кошти за презервативи сплачуватимуть каси медичного страхування. Пацієнти й пацієнтки зможуть отримувати в аптеках упаковки з 6, 12 або 24 виробами, наводить слова міністерки агентство AFP. Виписувати відповідні рецепти зможуть не лише лікарі, а й акушерки.

Як зазначає агентство dpa, за даними французького міністерства охорони здоров'я, щороку у близько шести тисяч людей у Франції діагностують вірус імунодефіциту людини (ВІЛ).

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