У Франції від COVID-19 померли понад 20 тисяч людей

Кількість смертей від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 у Франції ввечері в понеділок, 20 квітня, перевищила 20 тисяч. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Жером Саломон. За добу в лікарнях і притулках для літніх людей зареєстрували 547 смертей від хвороби COVID-19. При цьому число нових пацієнтів у шпиталях та реанімації повільно знижується, передає Radio France Internationale (RFI).

"Сьогодні ввечері наша країна подолала символічну і неабияк сумну межу", - констатував заступник глави МОЗ. Він уточнив, що це "значно більше, ніж будь-яка, навіть найсильніша епідемія грипу, і більше, ніж кількість смертей від спеки 2003 року" (тоді загинули близько 19 тисяч людей, пише RFI).

Водночас у Франції вже протягом 12 днів повільно зменшується кількість пацієнтів у реанімації, додав Саломон.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), у Франції заразилися коронавірусом понад 156 тисяч людей. Країна перебуває на четвертому місці у світі за кількістю інфікованих (після США, Іспанії та Італії).

Більш ніж 38 тисяч людей у Франції одужали від COVID-19.

Як повідомлялося, в Європі (включно з Росією та Туреччиною) зареєстрували понад 1 мільйон заражень коронавірусом. Більш ніж 100 тисяч людей померли.

Загальна кількість інфікованих у світі днями перевищила два мільйони. Експерти вважають, що справжня кількість випадків значно більша, оскільки багатьом країнам бракує тестів і ресурсів для проведення досліджень.