У Франції відбулися заворушення після перемоги збірної на ЧС-2018

У декількох містах Франції у неділю, 15 липня, відбулись масові заворушення під час святкування перемоги збірної на Чемпіонаті світу з футболу. В столиці, де за порядком стежили близько чотирьох тисяч правоохоронців, в районі Єлисейських полів вболівальники били вітрини магазинів, руйнували огорожі та кидали пляшки в натовп. У відповідь поліція була змушена застосувати сльозогінний газ та водомети, передає агенція AFP.

У Ліоні відбулися зіткнення між силами правопорядку та фанатами, які залізли на дах поліцейського автомобіля. Вболівальники також кидали в правоохоронців порожні банки та підпалювали сміттєві баки. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ.

У Марселі під час зіткнень двоє поліцейських отримали поранення. Поліція арештувала десятьох людей. У місті Фруар троє дітей було поранено через наїзд мотоциклу. У південно-східному місті Ансі загинув 50-річний чоловік, який пірнув у воду після перемоги збірної.

Тим часом у німецькому місті Штутгарт у федеральній землі Баден-Вюртемберг, заворушення влаштували вболівальники, що підтримували хорватську збірну. У цій землі проживає 110 тисяч громадян Хорватії. У центрі Штутгарта зібралося близько семи тисяч вболівальників. Після завершення матчу відбулись зіткнення фанатів з поліцією. В результаті було затримано 55 людей.

Нагадаємо, що фінал Чемпіонату світу з футболу відбувся 15 липня у Москві. Французька збірна здобула Кубок світу, перемігши хорватську з рахунком 4:2.