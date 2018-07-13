 У Франції відбулися заворушення після перемоги збірної на ЧС-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

У Франції відбулися заворушення після перемоги збірної на ЧС-2018

Після перемоги французької збірної на Чемпіонаті світу з футболу в багатьох містах Франції вболівальники влаштували бійки з поліцією. Правоохоронці у відповідь застосовували сльозогінний газ та водомети.

На Єлисейських полях поліція застосовувала сльозогінний газ

На Єлисейських полях поліція застосовувала сльозогінний газ

У декількох містах Франції у неділю, 15 липня, відбулись масові заворушення під час святкування перемоги збірної на Чемпіонаті світу з футболу. В столиці, де за порядком стежили близько чотирьох тисяч правоохоронців, в районі Єлисейських полів вболівальники били вітрини магазинів, руйнували огорожі та кидали пляшки в натовп. У відповідь поліція була змушена застосувати сльозогінний газ та водомети, передає агенція AFP.

У Ліоні відбулися зіткнення між силами правопорядку та фанатами, які залізли на дах поліцейського автомобіля. Вболівальники також кидали в правоохоронців порожні банки та підпалювали сміттєві баки. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ.

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Президенти Франції та Росії обговорили як двосторонні відносини, так і низку міжнародних проблем, зокрема ситуацію в Сирії. (15.07.2018)

Збірна Франції вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. У фіналі ЧС-2018 вона обіграла збірну Хорватії з рахунком 4:2. (15.07.2018)

У Марселі під час зіткнень двоє поліцейських отримали поранення. Поліція арештувала десятьох людей. У місті Фруар троє дітей було поранено через наїзд мотоциклу. У південно-східному місті Ансі загинув 50-річний чоловік, який пірнув у воду після перемоги збірної.

Тим часом у німецькому місті Штутгарт у федеральній землі Баден-Вюртемберг, заворушення влаштували вболівальники, що підтримували хорватську збірну. У цій землі проживає 110 тисяч громадян Хорватії. У центрі Штутгарта зібралося близько семи тисяч вболівальників. Після завершення матчу відбулись зіткнення фанатів з поліцією. В результаті було затримано 55 людей.

Нагадаємо, що фінал Чемпіонату світу з футболу відбувся 15 липня у Москві. Французька збірна здобула Кубок світу, перемігши хорватську з рахунком 4:2.

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