У Флориді перераховують голоси на виборах

В американському штаті Флорида почали перераховувати голоси на виборах представника штату в Сенаті США і губернатора, повідомила ввечері в суботу, 10 листопада, влада штату. Голоси було вирішено перерахувати через те, що відрив одних кандидатів від інших виявився дуже незначним.

Згідно з результатами першого підрахунку голосів, кандидат на посаду представника штату в Сенаті, чинний губернатор Рік Скотт з Республіканської партії випередив свого суперника, демократа Білла Нельсона лише на 0,15 відсотка. Скотт закликав шерифів ретельно стежити за можливими порушеннями під час перерахунку голосів та реагувати на них. "Ми не дозволимо неетичним лібералам вкрасти ці вибори!" - написав він у Twitter.

Своєю чергою Нельсон також закликав забезпечити чесний перерахунок голосів. "Ми віримо, що коли буде пораховано усі законні голоси, ми виграємо ці вибори", - заявив він, передає агенція Reuters.

Різниця між результатами голосування за кандидатів на посаду губернатору штату також виявилась невеликою. Республіканець Рон ДеСантіс випередив демократа Ендрю Гіллама на 33,7 тисячі голосів - 0,41 відсотка. "Важливо, щоб кожен, хто бере участь в виборчому процесі, дотримувався верховенства закону, який є основою нашої нації", - заявив ДеСантіс.

Ендрю Гіллам, який може стати першим афроамериканцем на посаді губернатора штату, заявив, що волонтери з його команди стежитимуть за підрахунком голосів. Результати перерахунку голосів очікуються до четверга, 15 листопада.