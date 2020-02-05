У Тюрингії домовилися щодо кандидатури прем'єр-міністра землі

Керівництво провідних представлених у земельному парламенті Тюрингії партій - Лівої партії, СДПН та партії "Союз 90/Зелені" - домовилося з християнськими демократами щодо кандидатури прем'єр-міністра землі. Про домовленість червоно-червоно-зеленої коаліції з консерваторами щодо кандидатури дотеперішнього прем'єра Бодо Рамелова (Bodo Ramelow), який представляє Ліву партію, повідомив увечері п'ятниці, 21 лютого, сам Рамелов, передає інформагенція dpa.

Згідно з досягнутими домовленостями, 4 березня має відбутися повторне голосування з обрання очільника земельного уряду, де висуватиметься кандидатура Рамелова.

Так само чотири політичних сили дійшли згоди щодо проведення 25 квітня 2021 року перевиборів до ландтагу Тюрингії.

Нагадаємо, 5 лютого за три з половиною місяці після земельних виборів головою земельного уряду Тюрингії став Томас Кеммеріх (Thomas Kemmerich) з Вільної демократичної партії (ВДП). Утім, обрали його за підтримки правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", що викликало політичний скандал. Кеммеріх одразу після обрання подав у відставку.