 У Тюрингії домовилися щодо кандидатури прем′єр-міністра землі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2020

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Новини

У Тюрингії домовилися щодо кандидатури прем'єр-міністра землі

Ліва партія, соціал-демократи та "Зелені" домовилися з християнськими демократами щодо кандидатури земельного прем'єр-міністра Тюрингії. 4 березня ці партії мають підтримати дотеперішнього прем'єра Бодо Рамелова.

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Керівництво провідних представлених у земельному парламенті Тюрингії партій - Лівої партії, СДПН та партії "Союз 90/Зелені" - домовилося з християнськими демократами щодо кандидатури прем'єр-міністра землі. Про домовленість червоно-червоно-зеленої коаліції з консерваторами щодо кандидатури дотеперішнього прем'єра Бодо Рамелова (Bodo Ramelow), який представляє Ліву партію, повідомив увечері п'ятниці, 21 лютого, сам Рамелов, передає інформагенція dpa.

DW.COM

Новообраний прем'єр Тюрингії від вільних демократів оголосив про відставку. Тепер у цій федеральній землі, найімовірніше, будуть нові вибори. Напередодні його обрали завдяки правопопулістам. (06.02.2020)

Через три дні після обрання за підтримки правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" прем'єр Тюрингії Томас Кеммеріх звільнився з посади. Правляча коаліція закликала до нових виборів в федеральній землі. (08.02.2020)

Згідно з досягнутими домовленостями, 4 березня має відбутися повторне голосування з обрання очільника земельного уряду, де висуватиметься кандидатура Рамелова.

Так само чотири політичних сили дійшли згоди щодо проведення 25 квітня 2021 року перевиборів до ландтагу Тюрингії.

Нагадаємо, 5 лютого за три з половиною місяці після земельних виборів головою земельного уряду Тюрингії став Томас Кеммеріх (Thomas Kemmerich) з Вільної демократичної партії (ВДП). Утім, обрали його за підтримки правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", що викликало політичний скандал. Кеммеріх одразу після обрання подав у відставку.

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