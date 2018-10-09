У Туреччині розширили слідчі дії у справі зниклого журналіста Хашоггі

Турецькі слідчі опитали співробітників консульства Саудівської Аравії у Стамбулі, де, як підозрюється, зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, повідомило у п'ятницю, 19 жовтня, турецьке державне інформагентство Anadolu. 15 співробітників консульства, які є турецькими громадянами, виступають у цій справі як свідки. Серед них - водії, техніки, бухгалтери та адміністратори консульства. Раніше слідчі обшукали будівлю консульства та резиденцію консула.

Крім того, слідчі провели пошукові роботи в Белградському лісі під Стамбулом, який знаходиться в 15 кілометрах від консульства. Поліція зосередила увагу на автомобілях, які виїхали з консульства в день зникнення Хашоггі, повідомив телеканал NTV. Підозрюється, що принаймні один автомобіль тоді попрямував до лісу. Раніше слідчі також обшукали околиці міста Ялова в 90 кілометрах на південь від Стамбула.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відмовився розкрити деталі розслідування, але пообіцяв проводити його прозоро. "Не може бути й мови про те, щоб ми ділились цією інформацією з будь-якою країною", - зазначив він, передає агенція AFP.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що журналіст, скоріше за все, мертвий. Держсекретар США Майк Помпео порадив Трампу дати саудитам кілька днів для завершення внутрішнього розслідування.

Про зникнення 59-річного журналіста, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня - на наступний день після того, як він прийшов в саудівське консульство в Стамбулі, щоб оформити документи для укладення шлюбу зі своєю нареченою. Турецька поліція розглядає версію вбивства. За інформацією ЗМІ, у слідчих є аудіо- та відеозаписи, що підтверджують її. Саудівська Аравія відкидає обвинувачення у причетності до вбивства.