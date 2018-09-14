 У Туреччині на акції протесту на будівництві аеропорту затримали сотні людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2018

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Новини

У Туреччині на акції протесту на будівництві аеропорту затримали сотні людей

Будівельники аеропорту біля Стамбула вимагали покращити умови праці та вирішити проблеми із безпекою. Правоохоронці затримали до 500 людей.

Працівники протестували проти поганих умов праці на будівельному майданчику

Працівники протестували проти поганих умов праці на будівельному майданчику

У Туреччині затримали сотні людей, які у п'ятницю, 14 вересня, вийшли на протестну акцію через погані умови праці та проблеми з безпекою на будівництві нового аеропорту поблизу Стамбула. Представник прокурдської Демократичної партії народів (HDP) Аля Баяр повідомив, що у ніч на суботу, 15 вересня, було затримано 400 людей, передає агенція Reuters. За даними профспілки Disk, кількість затриманих становить 500 осіб, повідомила агенція AFP. Представник компанії відмовився від коментарів.

Акція протесту почалася після аварії автобуса, в якій 14 вересня було поранено 17 працівників. Втім раніше турецькі ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час робіт на будівельному майданчику вже було багато нещасних випадків. Працівники також скаржилися на відсутність безпеки під час робіт, погану їжу та затримки зарплати.

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Турецькі правоохоронці затримали понад 200 підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою". Затримані планували терористичні атаки на святкування Нового року, повідомляє інформагенція Anadolu. (29.12.2017)

Турецька влада продовжує переслідування критиків військової операції проти курдів на півночі Сирії. Від моменту її початку правоохоронці затримали 786 осіб за підозрою в пропаганді тероризму. (19.02.2018)

За даними профспілкових активістів, під час акції протесту сили безпеки використовували сльозогінний газ та водомети. Територія будівництва була повністю перекрита. 

На будівництві аеропорту, яке планують завершити у жовтні, працюють близько 35 тисяч людей. Аеропорт, в якого ще немає назви, є амбітним проектом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, він має стати найбільшим у світі. Очікується, що на початковому етапі аеропорт прийматиме до 90 мільйонів пасажирів, але надалі планується збільшити цю цифру до 150 мільйонів. За даними турецького міністерства праці, з початку будівництва аеропорту через нещасні випадки та проблеми із здоров'ям там загинуло 27 людей.

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