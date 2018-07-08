У Туреччині звільнили понад 18 тисяч держслужбовців

Уряд Туреччини оголосив наступну хвилю звільнень чиновників та державних службовців. Згідно з оприлюдненим у неділю, 8 липня, спеціальним указом, звільненню підлягають близько 18 тисяч державних службовців. Указ вийшов незадовго до запланованого скасування чинності режиму надзвичайного стану, передає інформагенція dpa.

Близько половини звільнених - співробітники поліції. Понад 5 тисяч із тих, хто підпає звільненню, працювали в збройних силах країни, список містить також 199 вчителів та викладачів вищих навчальних закладів.

За даними ООН, з липня 2016 року в Туреччині звільнили близько 160 тисяч державних службовців різних рангів. З них понад 50 тисяч звинуватили - переважно в держзраді та спробі насильницького повалення державного ладу - та ув'язнили. Такі дії турецької влади викликали різку критику з боку міжнародної спільноти.

Серед іншого критики президента Реджепа Таїпа Ердогана звинувачують його в тому, що той за допомогою репресій та адміністративного тиску намагається позбутися політичних суперників. В Анкарі наголошують натомість, що такі дії зумовлені міркуваннями національної безпеки.

У Туреччині й досі діє запроваджений у липні 2016 року режим надзвичайного стану, що передбачає істотні обмеження прав та свобод громадян. Утім, Ердоган пообіцяв не продовжувати термін чинності режиму надзвичайного стану, який спливає цього місяця.

На проведених 24 червня цього року виборах президента Ердоган здобув 52,5 відсотка голосів. Так само прихильні до нього сили здобули більшість у парламенті. Відтепер Ердоган одночасно обіймає посади президента й прем'єр-міністра.