 У Туреччині затримали майже 200 ймовірних прихильників Гюлена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

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Новини

У Туреччині затримали майже 200 ймовірних прихильників Гюлена

Загалом видані 260 ордерів на затримання за підозрою у використанні месенджера Bylock та в зв'язках з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена.

У Туреччині не припиняються арешти через спробу путчу у липні 2016 року (архівне фото)

У Туреччині не припиняються арешти через спробу путчу у липні 2016 року (архівне фото)

У Туреччині санкціоновано 260 ордерів на затримання підозрюваних у зв'язках з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту влітку 2016 року. У вівторок, 17 грудня, затримали майже 200 осіб - 171 в столиці країни і ще десятьох в інших провінціях, повідомила прокуратура в Анкарі.

DW.COM

Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей. (31.12.2018)

Турецька влада має намір заарештувати понад тисячу осіб, яких підозрюють у зв'язках з рухом проповідника Гюлена. Його Анкара звинувачує в організації путчу в 2016 році. (12.02.2019)

З 2016 року спецслужби Туреччини викрали понад 30 людей в Казахстані, Молдові, Україні та інших країнах, повідомило німецьке видання Die Welt. Їх підозрюють у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом. (15.09.2019)

Серед затриманих - бургомістр одного з округів, представник опозиційної Народно-республіканської партії. Розшук решти підозрюваних триває, йдеться в заяві відомства. Крім того, прокуратура видала ще 17 ордерів на арешт у рамках іншого розслідування щодо руху Гюлена. Серед підозрюваних у даній справі - десятеро медиків.

Під підозру потрапив месенджер Bylock

За даними Анкари, месенджер Bylock, що дозволяє обмінюватися зашифрованими повідомленнями, часто використовують "гюленісти". Участь у шифрованих чатах Bylock уряд в Анкарі вважає доказом членства в русі радикального проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Сам Гюлен, котрий проживає в добровільному вигнанні у США, заперечує будь-яку причетність до спроби державного перевороту.

Нагадаємо, Туреччиною після невдалої спроба путчу в липні 2016 року прокотилася хвиля затримань, унаслідок чого десятки тисяч людей опинилися за ґратами. Крім того, десятки тисячі інших звільнено з різних державних органів, у тому числі й з лав поліції та збройних сил. 

Припинили діяльність чимало друкованих видань, інтернет-сайтів та інших критичних до уряду Реджепа Таїпа Ердогана ЗМІ.

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Як і в попередніх звільненнях, приводом стали підозри у причетності до путчу. Загалом у Туреччині без роботи залишилися понад 150 тисяч службовців.

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