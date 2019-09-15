У Туреччині затримали майже 200 ймовірних прихильників Гюлена

У Туреччині санкціоновано 260 ордерів на затримання підозрюваних у зв'язках з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту влітку 2016 року. У вівторок, 17 грудня, затримали майже 200 осіб - 171 в столиці країни і ще десятьох в інших провінціях, повідомила прокуратура в Анкарі.

Серед затриманих - бургомістр одного з округів, представник опозиційної Народно-республіканської партії. Розшук решти підозрюваних триває, йдеться в заяві відомства. Крім того, прокуратура видала ще 17 ордерів на арешт у рамках іншого розслідування щодо руху Гюлена. Серед підозрюваних у даній справі - десятеро медиків.

Під підозру потрапив месенджер Bylock

За даними Анкари, месенджер Bylock, що дозволяє обмінюватися зашифрованими повідомленнями, часто використовують "гюленісти". Участь у шифрованих чатах Bylock уряд в Анкарі вважає доказом членства в русі радикального проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Сам Гюлен, котрий проживає в добровільному вигнанні у США, заперечує будь-яку причетність до спроби державного перевороту.

Нагадаємо, Туреччиною після невдалої спроба путчу в липні 2016 року прокотилася хвиля затримань, унаслідок чого десятки тисяч людей опинилися за ґратами. Крім того, десятки тисячі інших звільнено з різних державних органів, у тому числі й з лав поліції та збройних сил.

Припинили діяльність чимало друкованих видань, інтернет-сайтів та інших критичних до уряду Реджепа Таїпа Ердогана ЗМІ.