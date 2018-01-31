 У Туреччині довічно ув′язнили 14 осіб за теракт у Стамбулі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

У Туреччині довічно ув'язнили 14 осіб за теракт у Стамбулі

Внаслідок подвійного теракту у Стамбулі в грудні 2016 року загинули 47 людей, більшість з яких - поліцейські.

Стадіон Водафон Арена після вибуху

Стадіон "Водафон Арена" після вибуху

DW.COM

У центрі Стамбула поблизу арени футбольного клубу "Бешикташ" пролунали два вибухи. 29 осіб загинуло, ще 166 отримали поранення. (11.12.2016)

Унаслідок двох вибухів у центрі Стамбула загинуло 36 поліцейських та вісім цивільних осіб, повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини. (12.12.2016)

Унаслідок збройного нападу на нічний клуб у Стамбулі загинули щонайменше 39 осіб. Серед загиблих - 16 іноземців. Поліції досі не вдалося схопити нападників. (01.01.2017)

За скоєння у 2016 році в Стамбулі подвійного теракту 14 осіб у Туреччині засуджені до довічного позбавлення волі. У п'ятницю, 17 травня, суд в Сіліврі визнав цих людей винними у вчиненні вбивств та пособництві у вбивствах. Ще четверо осіб засуджені до строків позбавлення волі до 15 років за участь у терористичному об'єднанні.

Нагадаємо, подвійний теракт стався ввечері 10 грудня 2016 року біля стадіону "Водафон Арена" у європейській частині Стамбула через дві години після завершення на ньому футбольного матчу. Спочатку терорист-смертник підірвав себе біля групи поліцейських у парку поблизу стадіону, а менш ніж через хвилину біля автобуса із правоохоронцями вибухнув замінований автомобіль.

Тоді загинули 47 осіб, більшість з яких - поліцейські, десятки людей отримали поранення. Відповідальність за напад взяло на себе угрупування "Соколи свободи Курдистану", яке відкололося від Робітничої партії Курдистану.

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Теракт у Стамбулі: затримано вісьмох осіб (02.01.2017)

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