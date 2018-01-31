У Туреччині довічно ув'язнили 14 осіб за теракт у Стамбулі

За скоєння у 2016 році в Стамбулі подвійного теракту 14 осіб у Туреччині засуджені до довічного позбавлення волі. У п'ятницю, 17 травня, суд в Сіліврі визнав цих людей винними у вчиненні вбивств та пособництві у вбивствах. Ще четверо осіб засуджені до строків позбавлення волі до 15 років за участь у терористичному об'єднанні.

Нагадаємо, подвійний теракт стався ввечері 10 грудня 2016 року біля стадіону "Водафон Арена" у європейській частині Стамбула через дві години після завершення на ньому футбольного матчу. Спочатку терорист-смертник підірвав себе біля групи поліцейських у парку поблизу стадіону, а менш ніж через хвилину біля автобуса із правоохоронцями вибухнув замінований автомобіль.

Тоді загинули 47 осіб, більшість з яких - поліцейські, десятки людей отримали поранення. Відповідальність за напад взяло на себе угрупування "Соколи свободи Курдистану", яке відкололося від Робітничої партії Курдистану.