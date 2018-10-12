У Туреччині в автомобільній аварії загинули щонайменше 22 людини

Внаслідок автомобільної аварії, що сталася вранці в неділю, 14 жовтня, у провінції Ізмір на заході Туреччини загинули, за оновленими даними, 22 людей, повідомяє агентство новин dpa з посиланням на турецьку державну інформагенцію Anadolu. Раніше повідомлялося про 19 загиблих. За інформацією Anadolu, загиблі були мігрантами, які перебували на території Туреччини нелегально. Серед жертв є діти. Травми отримали ще 13 людей.

Аварія сталася о 8 ранку, вантажівка впала з шосе в канал та перевернулася. За даними місцевої агенції Demiroren, вантажівка перевозила мігрантів з міста Айдин. Вони домовилися про переправлення човном до грецького острова Самос, який розташований на південь від Ізміра. Поки незрозуміло, з якої країни прибули люди.

Нагадаємо, напередодні на півночі Греції в автомобільній аварії загинули 11 людей. За даними правоохоронців, вони були мігрантами, які прибули з Туреччини.

У 2016 році ЄС та Туреччина підписали угоду, згідно з якою турецька сторона зобов'язувалася приймати назад біженців та мігрантів, котрі прибули до Греції через територію Туреччини. Крім того, Анкара обіцяла жорсткіше протистояти діяльності контрабандистів, котрі перевозили морем мігрантів з Туреччини до Європи. ЄС, своєю чергою, погодився надавати Туреччині мільярдну грошову допомогу для забезпечення біженців продуктами харчування та речами першої необхідності. Ця угода призвела до різкого падіння кількості шукачів притулку, котрі прибували до Греції через Туреччину.

Але у 2018 році спостерігається істотне зростання кількості нелегальних мігрантів, котрі потрапляють до Європейського Союзу через територію Туреччини. Згідно з доповіддю Європейської Комісії, з січня до середини вересня поточного року цим маршрутом до Європи потрапили понад 38 тисяч мігрантів, що на 43 відсотки більше, ніж за аналогічний період минулого року.