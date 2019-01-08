 У трьох аеропортах ФРН 10 січня страйкуватимуть працівники служб безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

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Новини

У трьох аеропортах ФРН 10 січня страйкуватимуть працівники служб безпеки

В аеропортах Дюссельдорфа, Кельна та Штутгарта 10 січня весь день триватиме страйк працівників служб безпеки. Профспілка вимагає підвищення оплати праці.

Працівники служб безпеки страйкуватимуть у трьох аеропортах Німеччини

Працівники служб безпеки страйкуватимуть у трьох аеропортах Німеччини

Страйки працівників служб безпеки у німецьких аеропортах продовжаться. На 10 січня оголошено страйки в аеропортах Дюссельдорфа, Кельна та Штутгарта, повідомила в середу, 9 січня, профспілка Ver.di. На відміну від страйку в берлінських аеропортах, які тривали лише три години вранці 7 січня, страйки 10 січня мають тривати весь день. Тому очікуються суттєві обмеження в русі літаків.

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Через страйк Deutsche Bahn у ФРН уранці 10 грудня не ходять потяги далекого сполучення. Співробітники німецької залізниці страйкують через провал переговорів представників профспілки і роботодавця. (10.12.2018)

Новий попереджувальний страйк викликаний тим, що після призупинення роботи у двох берлінських аеропортах Федеральна асоціація компаній з авіаційної безпеки (BDLS) не надала жодних покращених пропозицій профспілці. Тому не виключено проведення подальших страйків.

"Роботодавці повинні зрозуміти, що працівники готові і здатні відстоювати свої вимоги", - заявив голова профспілки Беньямін Рошер (Benjamin Roscher).

До цього часу переговори між профспілкою, яка вимагає підвищити оплату праці близько 23 тисяч співробітників служб безпеки аеропортів до 20 євро на годину, та BDLS були безрезультатними. Продовження переговорів заплановано на 23 січня.

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