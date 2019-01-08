У трьох аеропортах ФРН 10 січня страйкуватимуть працівники служб безпеки

Страйки працівників служб безпеки у німецьких аеропортах продовжаться. На 10 січня оголошено страйки в аеропортах Дюссельдорфа, Кельна та Штутгарта, повідомила в середу, 9 січня, профспілка Ver.di. На відміну від страйку в берлінських аеропортах, які тривали лише три години вранці 7 січня, страйки 10 січня мають тривати весь день. Тому очікуються суттєві обмеження в русі літаків.

Новий попереджувальний страйк викликаний тим, що після призупинення роботи у двох берлінських аеропортах Федеральна асоціація компаній з авіаційної безпеки (BDLS) не надала жодних покращених пропозицій профспілці. Тому не виключено проведення подальших страйків.

"Роботодавці повинні зрозуміти, що працівники готові і здатні відстоювати свої вимоги", - заявив голова профспілки Беньямін Рошер (Benjamin Roscher).

До цього часу переговори між профспілкою, яка вимагає підвищити оплату праці близько 23 тисяч співробітників служб безпеки аеропортів до 20 євро на годину, та BDLS були безрезультатними. Продовження переговорів заплановано на 23 січня.