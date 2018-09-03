У Триполі скоєно напад на штаб-квартиру нафтової компанії, є загиблі

У столиці Лівії Триполі у понеділок, 10 вересня, група озброєних чоловіків здійснила напад на головний офіс Національної нафтової корпорації (National Oil Corporation) країни. За інформацією міністерства охорони здоров'я Лівії, внаслідок нападу були вбиті двоє осіб, ще десятеро отримали поранення. Обидва вбиті були охоронцями офісу.

За свідченнями очевидців, напад здійснили п'ятеро озброєних осіб, один з них під час атаки підірвав себе, повідомляє агентство dpa. Згодом у будівлі було чути ще кілька вибухів, розпочалася пожежа. У міністерстві внутрішніх справ країни заявили про шістьох нападників. Підозрюють, що атаку вчинили бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава". Базований у Триполі уряд країни заявив, що сили безпеки "ефективно" впоралися з інцидентом, "врятувавши співробітників та вбивши терористів", цитує агентство AP.

Експорт нафти - головне джерело валютних надходжень країни. Національна нафтова корпорація повідомила про обсяг продажу в першому півріччі поточного року в 13,6 мільярда доларів США - більше, ніж за весь минулий рік.

Напередодні, 9 вересня, місія ООН в Лівії (UNSMIL) повідомила, що збройні угруповання, які борються за контроль над Триполі, домовилися докласти зусиль для підтримки нещодавно оголошеного перемир'я. Сутички в столиці країни почались наприкінці серпня через те, що угрупування з-за меж Триполі повстали проти чотирьох провідних груп, яких звинуватили у доступі до державних коштів та валюти. Внаслідок сутичок між угрупованнями в останні тижні загинули понад 60 людей, серед яких багато цивільних.

Нині Лівія розділена між двома ворогуючими урядами - кабінетом національної єдності у Триполі, який був сформований за підтримки ООН, а також урядом повстанців у місті Тобрук на сході країни. Озброєні групи продовжують боротьбу за контроль над різними частинами країни. Крім того, в Лівії активну терористичну діяльність здійснює угруповання "Ісламська держава". Хаос у Лівії панує з 2011 року, коли в результаті повстання був повалений і вбитий диктатор країни Муаммар Каддафі.