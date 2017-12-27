 У ТКГ домовилися про обмін утримуваних осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2019

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Новини

У ТКГ домовилися про обмін утримуваних осіб

За словами представника Росії у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова, було домовлено про обмін полоненими у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".

Борис Гризлов

Борис Гризлов

Тристороння контактна група (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі погодила умови звільнення й обміну утримуваних осіб до кінця року. Про це у понеділок, 23 грудня, повідомив представник РФ у ТКГ Борис Гризлов. "Контактна група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року", - заявив він, передає російська агенція "РИА Новости".

За словами Гризлова, обмін буде проведений у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".

Дещо згодом цю інформацію підтвердили і в Києві. "Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це й передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі", - написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок увечері прессекретарка представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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Своєю чергою представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська повідомила, що у рамках обміну в Україну повернуться ті, кого не вдалося забрати два роки тому. "Ми зможемо, нарешті, забрати з незаконного тримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати в грудні 2017 року, тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні, і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім'ями", - заявила вона, цитує пресслужба президента України. За словами Лутковської, поки що остаточно "дошліфовуються" списки на обмін.

В самопроголошеній "ДНР" підтвердили домовленості щодо обміну полоненими. "Нам нарешті вдалося досягти домовленості про обмін за умов гарантії процесуального очищення утримуваних осіб з боку України. На даний момент ведеться робота з підготовки остаточного списку осіб і дати обміну", - повідомила омбудсменка "республіки" Дарина Морозова, передає агенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня саміту лідерів "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі та про обмін утримуваними особами, який має відбутися до кінця поточного року.

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Факти про обмін полоненими на Донбасі (27.12.2017)

 

Аудіо й відео до теми

Факти про обмін полоненими на Донбасі (27.12.2017)  

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