У Тернополі дружина не пустила додому заробітчанина, який повернувся з Польщі

У Тернополі у зв'язку з коронавірусом жінка не пустила додому чоловіка, який повернувся з Польщі, поліція направила його до медичного закладу на ізоляцію. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

"У Тернополі чоловіка, який повернувся з-за кордону, рідні не пустили додому. Житель обласного центру приїхав із заробітків з Польщі. Згідно з правилами, встановленими на час карантину, хотів самоізолюватися, проте його до приміщення не пустила дружина", - йдеться у повідомленні.

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Житель Тернополя залишився ночувати на вулиці, а наступного дня звернувся по допомогу до правоохоронців. "Співробітники поліції направили чоловіка до одного з медичних закладів, призначених для таких громадян, яким ніде пройти самоізоляцію після повернення на територію України", - повідомив заступник начальника Тернопільського відділу поліції Іван Рибчак, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Правоохоронці нагадують, що самоізоляція повинна тривати 14 днів з моменту перетину кордону, вони перевіряють дотримання правил карантину. При виявленні порушень правил самоізоляції на громадян складаються відповідні протоколи. Штраф за недотримання карантинного режиму становить від 17 до 34 тисяч гривень.

В Україні з 6 квітня почали діяти жорсткіші карантинні обмеження

Як повідомлялося, український Кабмін посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, із 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.