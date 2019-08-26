У Тегерані кажуть про швидке звільнення британського танкера Stena Impero

У МЗС Ірану вважають можливим швидке звільнення британського танкера Stena Impero, який у липні поточного року затримали загони Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Про це в неділю, 8 вересня, заявив речник іранського МЗС Аббас Муссаві.

"Ми перебуваємо на фінальній стадії юридичної перевірки і сподіваємося, що її незабаром завершать, а сам танкер згодом звільнять", - сказав Муссаві, цитує інформагенція dpa.

Раніше на початку цього тижня Іран з гуманітарних міркувань звільнив 7 з 23 членів екіпажу Stena Impero.

Як повідомлялося, загони КВІР затримали паливне судно Stena Impero в Ормузькій протоці. У Тегерані стверджують, що причиною затримання судна стало порушення певних приписів, тож танкер конфіскували. Справу танкера Stena Impero розглядає суд у місті Бендер-Аббас на півдні Ірану.

Adrian Darya-1 "десь у Середземному морі"

Водночас речник іранського дипломатичного відомства згадав також іранський супертанкер Adrian Darya-1, який понад шість тижнів утримували у Гібралтарі, проте згодом відпустили. Припускають, що судно взяло курс на сирійське узбережжя.

За словами Аббаса Муссаві, Adrian Darya-1 нині перебуває "десь у Середземному морі". Нафту, яка була на його борту, вже продали, тож нині новий власник цієї нафти вирішує, що робити з судном, додав речник іранського зовнішньополітичного відомства.