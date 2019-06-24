У Тбілісі тисячі людей вимагали провести виборчу реформу

У столиці Грузії Тбілісі в неділю, 17 листопада, тисячі людей вийшли на вулиці із протестом проти уряду та вимогою провести виборчу реформу. Перед парламентом країни на акцію, організовану різними опозиційними силами, серед яких партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) і "Європейська Грузія - рух за свободу", зібралися, за даними агенцій AFP і Reuters, близько 20 тисяч людей,. Протестувальники також вимагали відходу від влади правлячої партії "Грузинська мрія", відставки уряду і зміни керівництва Центральної виборчої комісії країни.

Тим часом на проспекті Руставелі біля будівлі Тбіліського театру опери і балети пройшла акція опозиційної партії "Альянс патріотів Грузії". В ній, за оцінками кореспондента російського агентства ТАСС, взяли участь сотні людей. Учасники цієї акції виступають з аналогічними вимогами, пояснили організатори, але не можуть мітингувати разом з членами ЄНР - партії експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Мітинг "Альянсу патріотів" у Тбілісі

У МВС країни назвали свої дані щодо кількості учасників обох акцій: 5,5 тисячі - біля будівлі парламенту та 1,5 тисячі - біля театру опери і балету. Представник МВС запевнив, що нікого із протестувальників не затримували.

Як заявив на мітингу біля театру голова "Альянсу патріотів" Давид Тархан-Моураві, сьогоднішня акція мала попереджувальний характер. За його словами, правляча партія "Грузинська мрія" є "таким самим злом", як і колишня правляча партія "Єдиний національний рух". "Ми повинні взяти країну у свої руки", - заявив він, цитує агенція "Інтерфакс".

Своєю чергою лідер парламентської більшості Георгій Вольський обвинуватив опозиційні партії у намірі створити в країні політичну кризу. "Люди, які вийшли сьогодні на площу перед парламентом, - це аж ніяк не вся Грузія. Незрівнянно більше людей не поділяють закликів лідерів опозиції, і підтримують правлячу партію "Грузинська мрія", - заявив він.

Протести почалися після того, як 14 листопада парламент Грузії не підтримав законопроєкт про проведення в 2020 році виборів за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром. Влітку цього року правляча партія "Грузинська мрія" під тиском протестів обіцяла відмовитися від парламентських виборів за мажоритарною системою.