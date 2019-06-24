 У Тбілісі тисячі людей вимагали провести виборчу реформу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Тбілісі тисячі людей вимагали провести виборчу реформу

У столиці Грузії відбулися одразу два опозиційних мітинги, учасники яких виступали проти провалу виборчої реформи та правлячої партії.

Акція протесту біля грузинського парламенту

Акція протесту біля грузинського парламенту

У столиці Грузії Тбілісі в неділю, 17 листопада, тисячі людей вийшли на вулиці із протестом проти уряду та вимогою провести виборчу реформу. Перед парламентом країни на акцію, організовану різними опозиційними силами, серед яких партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) і "Європейська Грузія - рух за свободу", зібралися, за даними агенцій AFP і Reuters,  близько 20 тисяч людей,. Протестувальники також вимагали відходу від влади правлячої партії "Грузинська мрія", відставки уряду і зміни керівництва Центральної виборчої комісії країни.

Тим часом на проспекті Руставелі біля будівлі Тбіліського театру опери і балети пройшла акція опозиційної партії "Альянс патріотів Грузії". В ній, за оцінками кореспондента російського агентства ТАСС,  взяли участь сотні людей. Учасники цієї акції виступають з аналогічними вимогами, пояснили організатори, але не можуть мітингувати разом з членами ЄНР - партії експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Мітинг Альянсу патріотів у Тбілісі

Мітинг "Альянсу патріотів" у Тбілісі

У МВС країни назвали свої дані щодо кількості учасників обох акцій: 5,5 тисячі - біля будівлі парламенту та 1,5 тисячі - біля театру опери і балету. Представник МВС запевнив, що нікого із протестувальників не затримували.

DW.COM

Тисячі протестувальників у Тбілісі намагаються штурмувати грузинський парламент і вимагають відставки його голови Іраклія Кобахідзе. (20.06.2019)

Жителі Тбілісі щовечора виходять на акції протесту біля парламенту. Як вони пов'язані з Росією, - в репортажі DW. (02.07.2019)

Як заявив на мітингу біля театру голова "Альянсу патріотів" Давид Тархан-Моураві, сьогоднішня акція мала попереджувальний характер. За його словами, правляча партія "Грузинська мрія" є "таким самим злом", як і колишня правляча партія "Єдиний національний рух". "Ми повинні взяти країну у свої руки", - заявив він, цитує агенція "Інтерфакс".

Своєю чергою лідер парламентської більшості Георгій Вольський обвинуватив опозиційні партії у намірі створити в країні політичну кризу. "Люди, які вийшли сьогодні на площу перед парламентом, - це аж ніяк не вся Грузія. Незрівнянно більше людей не поділяють закликів лідерів опозиції, і підтримують правлячу партію "Грузинська мрія", - заявив він.

Протести почалися після того, як 14 листопада парламент Грузії не підтримав законопроєкт про проведення в 2020 році виборів за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром. Влітку цього року правляча партія "Грузинська мрія" під тиском протестів обіцяла відмовитися від парламентських виборів за мажоритарною системою.

Дивитись відео 01:21

Протест "фейсбучної" молоді: Саакашвілі про події у Грузії (21.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Протест "фейсбучної" молоді: Саакашвілі про події у Грузії (21.06.2019)  

Також за темою

Georgien Proteste in Tiflis

Правляча партія Грузії погодилася провести вибори за пропорційною системою 24.06.2019

Наступного року в Грузії будуть проведені вибори до парламенту за пропорційною системою, заявила правляча партія "Грузинська мрія". Опозиція продовжує вимагати відставки міністра внутрішніх справ.

Georgien | Demonstranten in Tiflis

Грузинський телеканал відновив мовлення після образ на адресу Путіна 08.07.2019

Телеведучий грузинського каналу Rustavi-2 нецензурно висловився в ефірі щодо російського президента Володимира Путіна, викликавши цим акцію протесту та погрози у бік каналу.

Georgien Protest der Opposition gegen Parlamentspräsident Kobachidse in Tbilisi

Що кажуть у Берліні про заворушення в Тбілісі 21.06.2019

МЗС ФРН застерігає від нових зіткнень у грузинській столиці. Німецький експерт бачить причину заворушень у підвищених емоціях, які викликає в грузинському суспільстві російська тема.

Реклама

Докладно

Білорусь

Парламентські вибори в Білорусі: нудно і без інтриги

У Білорусі 17 листопада відбудуться вибори в парламент. Експерти бачать у них підготовку до президентських виборів.  

Завод Saudi Aramco

Saudi Aramco оголосила умови IPO

Державна саудівська нафтова компанія Saudi Aramco хоче продати 1,5 відсотка своїх акцій.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  