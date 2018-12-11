 У Таїланді проходять перші після путчу вибори до парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Таїланді проходять перші після путчу вибори до парламенту

Військовий уряд Таїланду розраховує зберегти за собою владу і перешкодити партіям демократичного фронту посилити свої позиції.

Thailand Wahlen Wahlllokal (Getty Images/AFP/L. Suwanrumpha)

У Таїланді в неділю, 24 березня, відбувається голосування на перших з військового перевороту 2014 року загальних парламентських виборах. Прем'єр-міністр і командувач Королівської армії країни Прают Чан-Оча, котрий стояв за путчем майже п'ять років тому, віддав свій голос одним з перших, приїхавши до виборчої дільниці в Бангкоку на "Мерседесі".

Як зазначає інформагенція AP, глава уряду розраховує зберегти за собою владу і перешкодити посилити свої позиції партіям демократичного фронту, чинним без оглядки на військових.

DW.COM

Суд визнав Їнглак Чинават винною в заподіянні державі збитків на суму 6,8 мільярда євро. Екс-глава уряду не була присутня на засіданні. Місяць тому вона втекла з країни. (27.09.2017)

Смерть короля Адульядета може знаменувати початок глибокої кризи в тайському суспільстві. Військові та представники королівського двору мали б стартувати перезапуск усієї системи. Однак передумов для цього бракує. (14.10.2016)

Реформа військових

Основне завдання проведеної військовим урядом реформи полягає в тому, щоб не допустити домінування окремих партій, а також запобігти висуненню на перші ролі популістів, пов'язаних з кланом колишньої прем'єрки Таїланду Їнглак Чинават, засудженої в 2017 році за звинуваченням у корупції. Пізніше вона залишила країну.

За новою системою голосування, чим більше та чи інша партія отримає місць в одномандатних виборчих округах, тим менше для неї буде виділено мандатів за партійними списками на основі пропорційного представництва.

Основні сили

Як прогнозують експерти, основні голоси можуть розподілитися між "Народною державною силою" на чолі з генералом Прают Чан-Очем, Демократичною партією, формуванням "Для тайців" і Партією майбутнього.

Право голосу мають понад 51 мільйон жителів країни, аналітики очікують високу явку. За підсумками голосування вирішиться питання про розподіл 500 місць у Палаті представників Національної законодавчої асамблеї, 350 з них обираються у виборчих округах, а 150 - за партійними списками. Члени Сенату призначаються безпосередньо військовою владою. Формувати уряд, який, як очікується, буде коаліційним, обом палатам належить спільно.

У Таїланді в травні 2014 року відбувся військовий переворот, який став відповіддю армії на затяжну політичну кризу.

Також за темою

Tailand - Ministerpräsident Prayuth Chan-ocha

Військовий режим у Таїланді планує провести вибори в лютому 11.12.2018

Військова хунта Таїланду скасувала заборону на проведення передвиборної кампанії і оголосила про імовірну дату загальнонаціональних виборів у 2019 році.

Thailand Prozess Yingluck Shinawatra

Засуджена за корупцію екс-прем'єрка Таїланду втекла до Лондона 09.01.2018

За даними уряду Таїланду, перебування екс-прем'єрки країни у Лондоні підтвердило британське МЗС.

Thailand Prozess Yingluck Shinawatra

Екс-прем'єрку Таїланду засудили на п'ять років за корупцію 27.09.2017

Суд визнав Їнглак Чинават винною в заподіянні державі збитків на суму 6,8 мільярда євро. Екс-глава уряду не була присутня на засіданні. Місяць тому вона втекла з країни.

Реклама

Докладно

Тереза Мей під час саміту ЄС у Брюсселі

Передишка для Терези Мей

ЄС готується до жорсткого Brexit, вважає Барбара Везель.  

Gehaltsabrechnung (picture-alliance)

У ФРН зафіксоване рекордне з 2011 року зростання зарплат

У Німеччині встановлене найбільше зростання зарплат з 2011 року. Минулого року вони зросли на 3,1 відсотка.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  