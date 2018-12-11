У Таїланді проходять перші після путчу вибори до парламенту

У Таїланді в неділю, 24 березня, відбувається голосування на перших з військового перевороту 2014 року загальних парламентських виборах. Прем'єр-міністр і командувач Королівської армії країни Прают Чан-Оча, котрий стояв за путчем майже п'ять років тому, віддав свій голос одним з перших, приїхавши до виборчої дільниці в Бангкоку на "Мерседесі".

Як зазначає інформагенція AP, глава уряду розраховує зберегти за собою владу і перешкодити посилити свої позиції партіям демократичного фронту, чинним без оглядки на військових.

Реформа військових

Основне завдання проведеної військовим урядом реформи полягає в тому, щоб не допустити домінування окремих партій, а також запобігти висуненню на перші ролі популістів, пов'язаних з кланом колишньої прем'єрки Таїланду Їнглак Чинават, засудженої в 2017 році за звинуваченням у корупції. Пізніше вона залишила країну.

За новою системою голосування, чим більше та чи інша партія отримає місць в одномандатних виборчих округах, тим менше для неї буде виділено мандатів за партійними списками на основі пропорційного представництва.

Основні сили

Як прогнозують експерти, основні голоси можуть розподілитися між "Народною державною силою" на чолі з генералом Прают Чан-Очем, Демократичною партією, формуванням "Для тайців" і Партією майбутнього.

Право голосу мають понад 51 мільйон жителів країни, аналітики очікують високу явку. За підсумками голосування вирішиться питання про розподіл 500 місць у Палаті представників Національної законодавчої асамблеї, 350 з них обираються у виборчих округах, а 150 - за партійними списками. Члени Сенату призначаються безпосередньо військовою владою. Формувати уряд, який, як очікується, буде коаліційним, обом палатам належить спільно.

У Таїланді в травні 2014 року відбувся військовий переворот, який став відповіддю армії на затяжну політичну кризу.