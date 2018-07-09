У Таїланді поновилася рятувальна операція: з печери вивели п'яту дитину

У провінції Чіанграй на півночі Таїланду рятувальники в понеділок, 9 липня, поновили операцію з метою визволення з печери решти 8 членів шкільної футбольної збірної та їхнього тренера. Як повідомила агенція Reuters з посиланням на представника військово-морських сил країни, з печери вивели вже п'яту дитину.

Про поновлення рятувальної операції повідомив керівник міжнародної місії рятувальників Наронгсак Оссатанакорн, передає інформагенція AFP. За його словами, для продовження операції підготували все потрібне приладдя. Як повідомляв кореспондент DW з місця подій, у ніч на 9 липня в цьому районі Таїланду пройшли дощі, однак істотного підйому рівня води в печері не сталося.

Нагадаємо, що рятувальна операція стартувала напередодні. Впродовж дня рятувальникам вдалося вивести на поверхню чотирьох хлопців. За словами експертів, щоб вивести з печери всіх членів групи, потрібно від двох до трьох днів.

Щоб вийти з печери, школярам доведеться подолати під водою кілька кілометрів. Дещо полегшити перехід мають прокладені під водою канати. Перехід таким шляхом - непросте завдання навіть для досвідчених аквалангістів. Кілька днів тому загинув колишній військовий військово-морських сил Таїланду Саман Гуна, який доставив дітям балони з киснем, але знепритомнів на зворотному шляху.

Кожного хлопця супроводжуватимуть двоє водолазів-професіоналів. Перед цим школярам показали головні навички перебування під водою в акваланзі. Дехто з хлопців взагалі не вміє плавати.

Жодного контакту з батьками та рідними

Тим часом врятованим з печери хлопцям заборонили обіймати батьків та рідних та мати будь-який тілесний контакт з людьми через високу загрозу інфекцій. Лікарі побоюються, що тривале перебування в печері сильно послабило імунну систему хлопців. Цілком можливо, що батькам дозволять контактувати з урятованими через скляну перегороду.

Нагадаємо, що 23 червня діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг. Через паводок вони були змушені втікати далі в печеру та заблукали. Пошуки тривали понад тиждень, зокрема й через те, що внаслідок сильних опадів рівень води в печері постійно зростав. Для звільнення бранців печери міжнародна команда рятувальників провела масштабні підготовчі роботи.