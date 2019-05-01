 У Таїланді несподівано представили нову королеву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2019

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Новини

У Таїланді несподівано представили нову королеву

Король Таїланду Рама Х перед інтронізацією проголосив королевою свою 40-річну дружину Сутіду. Досі не було відомо, що вони одружені. Це вже четвертий шлюб монарха.

Королева Таїланду Сутіда Вачіралонгкорн

40-річна Сутіда Вачіралонгкорн відтепер вважається королевою Таїланду

За три дні до офіційної церемонії інтронізації король Таїланду Маха Вачіралонгкорн, відомий ще як Рама Х, несподівано представив королеву. У повідомленні королівського палацу, поширеному в середу, 1 травня, зазначається, що 66-річний монарх проголосив королевою 40-річну Сутіду. Вона офіційно одружилася із монархом відповідно до королівських традицій, вказується у повідомленні. 

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Національна законодавча асамблея Таїланду офіційно запросила 64-річного принца Вачіралонгкорна стати наступним королем країни. (29.11.2016)

Таїландський принц-наступник Маха Вачіралонгкорн став 10-им королем у 234-річній династії Чакрі, яка розпочалася з короля Рами I. (01.12.2016)

Досі не було відомо, що вони одружені. Рама Х, котрий успадкував трон ще в 2016 році, та Сутіда, яка раніше працювала стюардесою, вже багато років живуть разом. Вони часто з'являлися на своїй баварській віллі в Тутцинґу на узбережжі Штарнберзького озера, повідомляє агенція новин dpa. За інформацією агентства, подружжя лише 1 травня вранці повернулося з Німеччини до Бангкока. Для короля цей шлюб - вже четвертий, у нього семеро дітей.

Нагадаємо, у грудні 2016 Маха Вачіралонгкорн став 10-им королем у 234-річній династії Чакрі, яка розпочалася з короля Рами І. За його батька короля Пуміпона Адульядета, який понад 70 років сидів на престолі та помер на 88-му році життя, Таїланд пройшов індустріалізацію та прийняв парламентську демократію.

Офіційна триденна церемонія інтронізації Рами Х розпочнеться 4 травня.

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