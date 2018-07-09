У Таїланді врятували з печери всіх школярів та їхнього тренера

На півночі Таїланду рятувальники в вівторок, 10 липня, визволили з печери чотирьох членів шкільної футбольної збірної та їхнього тренера, повідомляє агентство dpa. У попередні два дні вдалося вивести 8 дітей. Отже, всі 13 осіб, які з 23 червня були заблоковані в печері Тхам Луанг, вийшли на поверхню.

Щоб вийти з печери, школярам довелося подолати під водою кілька кілометрів. Дещо полегшували цей шлях прокладені під водою канати. Перехід таким шляхом - непросте завдання навіть для досвідчених аквалангістів. Кілька днів тому загинув колишній військовий військово-морських сил Таїланду Саман Гуна, який доставив дітям балони з киснем, але знепритомнів на зворотному шляху.

Шлях до заблокованих у печері дітей

Кожного хлопця супроводжували двоє водолазів-професіоналів. Перед тим школярам показали головні навички перебування під водою в акваланзі. Дехто з хлопців взагалі не вмів плавати.

Нагадаємо, що 23 червня діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг. Через паводок вони були змушені втікати далі в печеру та заблукали. Пошуки тривали понад тиждень, зокрема й через те, що внаслідок сильних опадів рівень води в печері постійно зростав. Для звільнення бранців печери міжнародна команда рятувальників провела масштабні підготовчі роботи.