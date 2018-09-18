У Танзанії перекинувся паром: не менше 44 загиблих

Пасажирський паром у Танзанії перекинувся на озері Вікторія у четвер, 20 вересня. Зранку п'ятниці, 21 вересня, рятувальні служби продовжують свою роботу. Повідомляється, що 37 осіб були врятовані, щонайменше 44 - загинули. Очікується, що кількість смертей зросте, передає агенція AP.

Паром перекинувся між островами Укара та Укереве

Представники рятувальних служб відмовилися оцінювати, скільки людей могло бути на борту. Подібні пароми часто перевозять сотні людей, нерідко вони переповнені. Причину катастрофи ще встановлюють, проте, не виключено, що йдеться про перевантаження: окрім пасажирів паром перевозив також вантаж, зокрема кукурудзу та цемент у мішках, додає AFP.

Такі інциденти теж не є рідкістю на озері Вікторія, зокрема серед танзанійських транспортних засобів, які називають старими та в поганому стані. У 1996 році у схожій катастрофі загинули більше 800 людей, у 2011 - близько 200.