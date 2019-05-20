 У Таджикистані під час бунту в колонії вбиті бойовики ″Ісламської держави″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2019

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Новини

У Таджикистані під час бунту в колонії вбиті бойовики "Ісламської держави"

Ув'язнені колонії суворого режиму на заході Таджикистану почали бунт та вбили трьох тюремних наглядачів. За даними ЗМІ, внаслідок придушення бунту загинули 29 ув'язнених, засуджених за членство в "Ісламській державі".

Під час бунту були вбити ув'язнені за членство в Ісламській державі

Під час бунту були вбити ув'язнені за членство в "Ісламській державі"

У колонії суворого режиму на заході Таджикистану у місті Вахдат у ніч на понеділок, 20 травня, спалахнув бунт засуджених за членство в терористичному угрупованні "Ісламська держава" (ІД). Про це повідомив заступник міністра юстиції, начальник головного управління виконання покарань Таджикистану Мансурджон Умаров, передає "РИА-Новости". За даними ЗМІ, внаслідок придушення бунту загинули 29 ув'язнених.

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Внаслідок нападу на групу іноземних туристів у Таджикистані загинуло четверо осіб. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад. (31.07.2018)

У міністерстві юстиції Таджикистану повідомили, що група з 30 ув'язнених, озброєна ножами та іншими гострими предметами, захопила в заручники трьох тюремних наглядачів і вбила їх, вимагаючи звільнення, передає таджицька служба "Радіо Свобода". Потім вони звільнили зі штрафного ізолятора вісьмох особливо небезпечних злочинців, засуджених за причетність до ІД та зарізали п'ятьох інших ув'язнених. 

У відповідь на це адміністрація колонії вжила "рішучих заходів зі стабілізації ситуації". Під час наведення порядку серед небезпечних злочинців були людські жертви, точну кількість яких у мін'юсті Таджикистану не повідомили. Водночас у повідомленні зазначається, що 35 осіб, причетних до заворушень, затримані.

Повідомляється, що зараз ситуація у колонії взята під контроль, слідчі органи продовжують розслідування даного факту. Колонія знаходиться в місті Вахдат, в 15 кілометрах на південний схід від Душанбе. У ній відбувають покарання близько 1500 ув'язнених.

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