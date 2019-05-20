У Таджикистані під час бунту в колонії вбиті бойовики "Ісламської держави"

У колонії суворого режиму на заході Таджикистану у місті Вахдат у ніч на понеділок, 20 травня, спалахнув бунт засуджених за членство в терористичному угрупованні "Ісламська держава" (ІД). Про це повідомив заступник міністра юстиції, начальник головного управління виконання покарань Таджикистану Мансурджон Умаров, передає "РИА-Новости". За даними ЗМІ, внаслідок придушення бунту загинули 29 ув'язнених.

У міністерстві юстиції Таджикистану повідомили, що група з 30 ув'язнених, озброєна ножами та іншими гострими предметами, захопила в заручники трьох тюремних наглядачів і вбила їх, вимагаючи звільнення, передає таджицька служба "Радіо Свобода". Потім вони звільнили зі штрафного ізолятора вісьмох особливо небезпечних злочинців, засуджених за причетність до ІД та зарізали п'ятьох інших ув'язнених.

У відповідь на це адміністрація колонії вжила "рішучих заходів зі стабілізації ситуації". Під час наведення порядку серед небезпечних злочинців були людські жертви, точну кількість яких у мін'юсті Таджикистану не повідомили. Водночас у повідомленні зазначається, що 35 осіб, причетних до заворушень, затримані.

Повідомляється, що зараз ситуація у колонії взята під контроль, слідчі органи продовжують розслідування даного факту. Колонія знаходиться в місті Вахдат, в 15 кілометрах на південний схід від Душанбе. У ній відбувають покарання близько 1500 ув'язнених.