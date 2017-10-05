 У США чиновник застрелив 12 людей у міській адміністрації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2019

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Новини

У США чиновник застрелив 12 людей у міській адміністрації

В результаті стрілянини, відкритої службовцем міської адміністрації у штаті Вірджинія, загинули щонайменше 12 осіб, включно із самим злочинцем. Ще четверо людей були поранені.

На місці стрілянини у штаті Вірджинія

На місці стрілянини у штаті Вірджинія

У місті Вірджинія-Біч на сході США місцевий чиновник ввечері в п'ятницю, 31 травня, відкрив безладну стрілянину в будівлі міської адміністрації. Внаслідок цього загинули щонайменше 12 осіб і ще четверо отримали поранення, повідомляє інформагентство AFP.

Чоловік спочатку застрелив водія перед будівлею адміністрації, а потім увійшов до неї та відкрив вогонь. Поліцейські, що прибули на місце, вступили в перестрілку зі злочинцем. При цьому куля потрапила в одного з правоохоронців, але його врятував бронежилет. Сам нападник отримав смертельне поранення. За даними поліції, перестрілка тривала довгий час і нападник декілька разів перезаряджав пістолет.

Внаслідок стрілянини загинуло 12 людей

Внаслідок стрілянини загинуло 12 людей

На даний момент нічого невідомо про мотиви злочинця, його ім'я також не розкривається. За словами начальника місцевої поліції Джеймса Сервера, "у слідства зараз є більше запитань, ніж відповідей".

У зв'язку з інцидентом місцевий телеканал WAVY повідомив, що напередодні службовець міської адміністрації, який довгі роки пропрацював на своїй посаді, був звільнений. Однак Сервер спростував цю інформацію.

Поліція на місці події

Поліція на місці події

У міській адміністрації загалом працюють 400 людей. Деякі з них, котрі були в цей час у будівлі, сховалися в офісах та забарикадувалися від нападника. Губернатор Вірджинії Ральф Норт назвав цей випадок "жахливим". У Білому домі повідомили, що президент Дональд Трамп проінформований про стрілянину та відстежує ситуацію.

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