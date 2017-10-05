У США чиновник застрелив 12 людей у міській адміністрації

В результаті стрілянини, відкритої службовцем міської адміністрації у штаті Вірджинія, загинули щонайменше 12 осіб, включно із самим злочинцем. Ще четверо людей були поранені.
У місті Вірджинія-Біч на сході США місцевий чиновник ввечері в п'ятницю, 31 травня, відкрив безладну стрілянину в будівлі міської адміністрації. Внаслідок цього загинули щонайменше 12 осіб і ще четверо отримали поранення, повідомляє інформагентство AFP.
Чоловік спочатку застрелив водія перед будівлею адміністрації, а потім увійшов до неї та відкрив вогонь. Поліцейські, що прибули на місце, вступили в перестрілку зі злочинцем. При цьому куля потрапила в одного з правоохоронців, але його врятував бронежилет. Сам нападник отримав смертельне поранення. За даними поліції, перестрілка тривала довгий час і нападник декілька разів перезаряджав пістолет.
На даний момент нічого невідомо про мотиви злочинця, його ім'я також не розкривається. За словами начальника місцевої поліції Джеймса Сервера, "у слідства зараз є більше запитань, ніж відповідей".
У зв'язку з інцидентом місцевий телеканал WAVY повідомив, що напередодні службовець міської адміністрації, який довгі роки пропрацював на своїй посаді, був звільнений. Однак Сервер спростував цю інформацію.
У міській адміністрації загалом працюють 400 людей. Деякі з них, котрі були в цей час у будівлі, сховалися в офісах та забарикадувалися від нападника. Губернатор Вірджинії Ральф Норт назвав цей випадок "жахливим". У Білому домі повідомили, що президент Дональд Трамп проінформований про стрілянину та відстежує ситуацію.
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